Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 46 2020 – Aufgaben, Belohnungen und Voraussetzungen

Mit der Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 46 2020 befinden wir uns in der letzten Woche von Series 28. In dieser Woche habt ihr die Möglichkeit, euch ein brandneues Auto zu erspielen. Via saisonale Meisterschaft gibt es den Hennessey VelociRaptor.

Die Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 46 2020 belohnt euch bei 50 % mit dem HSV GTSR und bei 80 % mit einem Formula D 599. Für 50 % bei der Series gibt es einen Horizon-Backstage-Pass, für 80 % den Toyota Trueno.

Fotoherausforderung #broadwaymuskeln

Veranstaltung: Fotoherausforderung

Fotoherausforderung Vorgaben: mit dem Fotomodus eine Aufnahme von einem Fahrzeug der Wagengruppe klassische Muscle-Cars anfertigen, das Bild muss in Broadway aufgenommen werden (den Ort findet ihr im Süden, mittig auf der Karte)

mit dem Fotomodus eine Aufnahme von einem Fahrzeug der Wagengruppe klassische Muscle-Cars anfertigen, das Bild muss in Broadway aufgenommen werden (den Ort findet ihr im Süden, mittig auf der Karte) Belohnungen: Super-Wheelspin, 1.000 Einfluss

Die Prüfung – Essenziell

Veranstaltung: Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 26,2 Kilometer, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen

Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 26,2 Kilometer, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen Vorgaben: A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Klassische Rennwangen (zum Beispiel Nissan, Toyota oder Honda)

A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Klassische Rennwangen (zum Beispiel Nissan, Toyota oder Honda) zu fahrende Strecken: „Holyrood-Park, Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Edinburg, Bahnhof-Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Greendale, Club-Strecke“, Rundstrecke, 3 Runden

„Holyrood-Park, Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Edinburg, Bahnhof-Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Greendale, Club-Strecke“, Rundstrecke, 3 Runden Belohnungen: Ferrari 250LM

Schaurennen-Remix – Das Taxi steht bereit

Veranstaltung: Schaurennen

Schaurennen Vorgaben: Fahrzeug wird vom Spiel gestellt, Sieg erforderlich für Abschluss

Fahrzeug wird vom Spiel gestellt, Sieg erforderlich für Abschluss Belohnungen: Super-Wheelspin

Frühlingsspiele

Veranstaltung: Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien

Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien Vorgaben: A 800, Fahrzeug der Marke Audi; Teilnahme genügt

A 800, Fahrzeug der Marke Audi; Teilnahme genügt Belohnungen: #2 Audi S1

Schwalbensprung

Veranstaltung: Gefahrenschild Schwalbensprung

Gefahrenschild Schwalbensprung Vorgaben: 244 Meter

244 Meter Belohnungen: Super-Wheelspin

Astmoor

Veranstaltung: Blitzer Astmoor

Blitzer Astmoor Vorgaben: 326,7 km/h

326,7 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Royal Terrace

Veranstaltung: Blitzerzone Royal Terrace

Blitzerzone Royal Terrace Vorgaben: 173,8 km/h

173,8 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Ab in die Wildnis

Veranstaltung: Querfeldein-Serie, 3 Veranstaltungen, 23,6 Kilometer

Querfeldein-Serie, 3 Veranstaltungen, 23,6 Kilometer Vorgaben: A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Extreme Offroader

A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Extreme Offroader zu fahrende Strecken: „Nordstadt, Querfeldein-Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Küste, Querfeldeinjagd“, Etappenrennen; „Burg, Querfeldein-Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden

„Nordstadt, Querfeldein-Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Küste, Querfeldeinjagd“, Etappenrennen; „Burg, Querfeldein-Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden Belohnungen: 2019 Hennessey VelociRaptor (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

2019 Hennessey VelociRaptor (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich) Anmerkungen: Fahrzeug erstmalig erhältlich

Neue Regeln

Veranstaltung: Straßenszene, 3 Veranstaltungen, 19,5 Kilometer

Straßenszene, 3 Veranstaltungen, 19,5 Kilometer Vorgaben: S1 900, Fahrzeug der Marke McLaren

S1 900, Fahrzeug der Marke McLaren zu fahrende Strecken: „Rennen in Holyrood“, Etappenrennen; „Ashbrook Scheitelpunkt“, Etappenrennen; „Broadway-Kreuzfeuer“, Etappenrennen

„Rennen in Holyrood“, Etappenrennen; „Ashbrook Scheitelpunkt“, Etappenrennen; „Broadway-Kreuzfeuer“, Etappenrennen Belohnungen: 2019 McLaren Speedtail (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Hot-Hatch-Zeitmaschine

Veranstaltung: Dirt-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 24,9 Kilometer

Dirt-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 24,9 Kilometer Vorgaben: C 600, Fahrzeug der Wagengruppe Retro-Hot-Hatchs

C 600, Fahrzeug der Wagengruppe Retro-Hot-Hatchs zu fahrende Strecken: „Broadway, Dorf – Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden; „Derwent Water, Pfad“, Etappenrennen; „Greendale, Vorgebirge – Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden

„Broadway, Dorf – Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden; „Derwent Water, Pfad“, Etappenrennen; „Greendale, Vorgebirge – Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden Belohnungen: Klassischer Rennanzug (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Monatsrivalen – Schieferbruch, Querfeldeinrundstrecke

Veranstaltung: Rivalen-Rennen, 2,3 Kilometer

Rivalen-Rennen, 2,3 Kilometer Vorgaben: Hennessey VelociRaptor 6×6 (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren

Hennessey VelociRaptor 6×6 (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren Belohnungen: Credits und Einfluss

Online-Abenteuer Serie 28

Veranstaltung: Online-Abenteuer Serie 28 (gewertetes Abenteuer)

Online-Abenteuer Serie 28 (gewertetes Abenteuer) Vorgaben: Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus

Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus Belohnungen: je nach erreichter Liga Fahrzeuge, Credits, Wheelspins, Kleidung, Schnellchat-Phrasen

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Betiragsbild © Linat Power; Bildergalerie im Beitrag: eigene Screenshots aus Forza Horizon 4