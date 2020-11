Genshin Impact Ferne Sterne Guide

Das Genshin Impact Ferne Sterne Event ist gestartet. Die Aktion hat eine Laufzeit von 14 Tagen und bietet euch unter anderem die Möglichkeit, den Charakter Fischl freizuschalten. Darüber hinaus winken als Belohnung zum Beispiel Materialien für den Figurenaufstieg und für die Verbesserung von Talenten. Im Rahmen des Events sind einige neue Aufträge spielbar, die euch auch einiges an Urgestein einbringen.

Die Genshin Impact Ferne Sterne Aktion ist in drei Teile unterteilt. Zum Start steht nur der erste Part zur Verfügung. Dieser trägt den Namen „Unbekannter Sterne“. Es folgt in einem Tag „Stern der trügerischen Träume“ und in sechs Tagen „Stern der Bestimmung“.

Genshin Impact Unbekannter Stern

Aufträge

Unbekannter Stern

Um diesen Auftrag beginnen zu können benötigt ihr Abenteuerstufe 20 oder höher. Los geht es in Mondstadt bei Katheryne. Sie berichtet euch von Meteoriten und wie diese das Leben der Menschen im Land auf den Kopf gestellt haben. Die Abenteuergilde hat alle Hände voll zu tun und Katheryne bittet um eure Hilfe. Fischl stößt zu euch. Gemeinsam sollt ihr nach Quellingen aufbrechen.

Begebt euch nach dem Gespräch zu dem kleinen Ort Quellingen, der südlich von Mondstadt liegt. Dort müsst ihr euch mit drei NPCs unterhalten, die von der Lage vor Ort berichten. Schließlich eilt Draff zu euch und berichtet von Allan, der allein losgezogen ist. Draff befürchtet, Allan könnte in Gefahr sein und bittet darum, ihn zu suchen. Klettert den Berg hinauf und begebt euch zum markierten Bereich, wo ihr Allan findet. Helft ihm aus der Patsche.

Im nächsten Schritt sollt ihr zwei Meteoritensplitter finden, die sich in unmittelbarer Nähe auf dem Boden befinden. Sie sehen aus wie Blumen aus Kristall und sind leicht zu finden, wenn ihr euch umseht. Geht zu den Splittern und interagiert. Habt ihr dies bei beiden getan, kehrt ihr zurück nach Quellingen und sprecht mit Ordensschwester Edna.

Belohnung:

40 x Kraft der schwindenden Sterne

60 x Urgestein

30.000 Mora

Wenn ihr im Spiel auf die Aktionsseite geht und dort Aktionsdetails aufruft könnt ihr über den Punkt Meteoritenwelle Aufträge freischalten. Im ersten Abschnitt der Aktion sind dies drei Aufträge: „Die, die aus dem Himmel fielen“, „Jedem seine Pflicht“ und „Vom Wind getragene Gedanken“.

Die, die aus dem Himmel fielen

Sprecht in Mondstadt vor der großen Statue mit Schwester Grace. Sie ist in Sorge, da sich noch immer viele Menschen außerhalb der Stadt aufhalten und bittet euch darum, diese zu suchen. Euer Weg führt euch als erstes vor die Tore der Stadt. Auf der anderen Seite der Brücke begegnet ihr an der Kochstelle Lynn. Sprecht mit ihr.

Der Auftrag schickt euch nun zum Tempel der Tausend Winde, den ihr weiter nördlich findet. Dort begegnet ihr am angegebenen Ort Doolan und Patchi. Sprecht mit Doolan, der euch ebenfalls weiter schickt. Nun reist ihr weiter nördlich zum Windblickkap, um dort den ängstlichen Schuster zu suchen. Ihr habt nun nur einen Suchbereich. Die Location seht ihr im folgenden Screenshot.

Habt ihr mit Schuster gesprochen gibt es erneut einen Bereich. In diesem sollt ihr nun die Sturmwächterin Vynd finden, die ebenfalls am Kap ist. Sie ist direkt an der Klippe zu finden. Auch diese Location habe ich für euch gescreent.

Sprecht ihr mit Vind, werden einige Gegner auftauchen, die ihr besiegen müsst. Es folgt eine weitere Welle an Gegnern. Habt ihr alle Feinde beseigt, sprecht ihr erneut Vind an. Damit ist die Quest auch schon beinahe abgeschlossen. Kehrt zurück nach Mondstadt und sprecht mit Grace.

Belohnung:

20 x Kraft der schwindenden Sterne

40 x Urgestein

25.000 Mora

Jedem seine Pflicht

Der Auftrag beginnt in Mondstadt bei Huffmann. Er schickt euch zu zwei Rittern, die sich außerhalb der Stadtmauern befinden.

Euer Weg führt euch zunächst an die Falkenküste zu Mack. Sprecht ihn an und anschließend mit den beiden Kindern Jill und Will. Sie erklären sich bereit mit Mack zurück in die Stadt zu gehen. Berichtet Mack davon, um den Auftrag zu Aktuallisieren.

Weiter geht es zu Harry der sich beim Windblickkap befindet. Er ist in der Nähe vom Teleportationspunkt und muss ebenfalls angesprochen werden. Die Klippen hinab findet ihr einige Hilichurle, die ihr beseitigen sollt. Besiegt die Gegner und klettert wieder hoch oder teleportiert und redet erneut mit Harry.

Euer Weg führt euch zurück nach Mondstadt zu Huffman. Berichtet ihm von Mack und Harry und der Auftrag ist erledigt.

Belohnung:

20 x Kraft der schwindenden Sterne

40 x Urgestein

25.000 Mora

Vom Wind getragene Gedanken

Der Auftrag startet bei Godwin, den ihr in der Nähe vom Tempel des Falken findet. Sprecht ihn an und er bittet euch darum Hilichurl-Lager zu beseitigen. Das erste Lager ist beim Windstieg, das zweite Lager südlich davon. Gegen die Gegner mit Schilden ist Feuer effektiv, da dieses die Schilde verbrennt.

Habt ihr beide Lager erledigt kehrt ihr zu Godwin zurück, der euch nun nach Mondstadt schickt. Auf einer Bank in der Nähe vom östlichen Teleportationspunkt sitzt Glory, mit der ihr nun sprechen müsst. Sie übergibt euch Löwenzahnsamen, mit denen ihr abermals zu Godwin aufbrecht. Sprecht mit dem Ritter und der Auftrag ist erledigt.

Belohnung:

20 x Kraft der schwindenden Sterne

40 x Urgestein

25.000 Mora

Unbekannter Stern – Ouvertüre

Geht ihr im Menü unter Aktionen auf Ferne Sterne könnt ihr dort über Aktionsdetails die Eventseite aufrufen. Geht ihr auf Unbekannter Stern seht ihr dort drei weitere Aufträge, für deren Abschluss ihr Meteoritensplitter sammeln müsst. Jeweils 7 pro Region. Da es in jedem Gebiet wesentlich mehr Splitter gibt, habt ihr reichlich Spielraum. In Mondstadt sind die Splitter oft an Steinwänden zu finden. In den anderen Regionen stehen oft einige Gegner um die Splitter, wodurch sie sich leicht finden lassen. Grundsätzlich lassen sich Splitter nur in einem bestimmten Bereich finden, den ihr euch auch über die jeweiligen Aufträge anzeigen lassen könnt.

Auf der Minikarte seht ihr blaue Kreise. Innerhalb dieser findet ihr die Splitter. Nähert ihr euch einem geben die Splitter ein Geräusch von sich. Zudem leuchtet das göttliche Auge. Je näher ihr kommt, desto stärker leuchtet dieses auf. Da die Splitter zum Teil sehr gut versteckt sind, hab ich euch einige Locations markiert und euch die Karte mit maximal möglichem Zoom abgescreent. Die Fundorte der Splitter erkennt ihr anhand der Stern-Symbole. Wenn ihr in eurer Karte reinscrollt könnt ihr mit dem Screenshot die Locations anhand der Details gut abgleichen, was euch bei den etwas versteckten Splittern helfen sollte. Die Karten zeigen nur eine Auswahl an Locations.

Einschlag der Sterne

Belohnung:

30 Urgestein

20.000 Mora

Sternenfänger von Guyun

Vorsichtig solltet ihr in der Gegend von Guyun sein. Dort treiben sich (vermutlich abhängig von eurer Stufe) unter Umständen sehr viele Ruinenwächter rum, die mit ihren Geschossen schnell eure Party zerlegen können. Weicht aus und achtet auf mögliche Fadenkreuze auf eurem Charakter, die diese Angriffe ankündigen.

Belohnung:

30 Urgestein

20.000 Mora

Schwindender Stern von Qingce

Belohnung:

30 Urgestein

20.000 Mora

Aktionshändler

Während das Genshin Impact Ferne Sterne Event läuft könnt ihr beim Aktionshändler einige nützliche Dinge erwerben. Dafür gibt es zwei Währungen:

Kraft der schwindenden Sterne

Essenz der schwindenden Sterne

Im ersten Teil lässt sich nur Kraft der schwindenden Sterne verdienen. Dafür könnt ihr folgende Items erwerben:

Lohnt sich der Einkauf? Definitiv! Die Bruchstücke sind für den Aufstieg nötig, während ihr mit Eines Abenteurers Worte und Eines Helden Weisheit eure Figuren leveln könnt. Im Endgame sind dafür sehr viele Erfahrungspunkte nötig, weshalb ihr etliche Items benötigt. Zu Spielbeginn kann der Eindruck entstehen es gäbe Unmengen dieser Items und Charaktere können beliebig in großer Menge gelevelt werden. Dieser Schein trügt jedoch. Später werden die Items knapp. Selbst das Mora kann im Endgame knapper werden, als dies zu Spielbeginn zu vermuten wäre.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: eigene Screenshots aus dem Spiel Genshin Impact