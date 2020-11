Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung Launch Trailer

Heute erscheint das Spiel Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung für die Nintendo Switch. Passend dazu hat Nintendo einen Launch Trailer veröffentlicht, den ihr euch wie gewohnt unten ansehen könnt.

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung schickt euch zurück in die Vergangenheit von Hyrule. Ihr erlebt wie Link, Zelda, Impa und die vier Recken der Verheerung Ganon Einhalt gebieten wollen und für die Rettung des Königreichs kämpfen. Ihr kämpft in Schlachten an verschiedenen Schauplätzen und versorgt eure eigene Armee mit Waffen und Rohstoffen.

Wenn ihr zuvor in das Spiel reinschauen möchtet, könnt ihr euch im Nintendo eShop kostenlos eine Demo herunterladen und reinspielen. Speicherdaten aus der Demo können in die Vollversion übertragen werden.

Quelle: Nintendo

Bildquelle: Nintendo