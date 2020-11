Sakuna: Of Rice and Ruin erscheint heute für Switch und PS4

Marvelous veröffentlicht heute das Spiel Sakuna: Of Rice and Ruin für Nintendo Switch und PlayStation 4. Der Titel ist sowohl digital als auch physisch erhältlich. Für Sammler ist das Spiel auch in einer sogenannten Golden Harvest Edition verfügbar. Diese umfasst folgende Inhalte:

eine physische Version von Sakuna: Of Rice and Ruin

132-seitiges Artbook

Soundtrack-Kollektion, bestehend aus 3 CDs

doppelseitiges Poster

Collector’s Box

Die Sakuna: Of Rice and Ruin Golden Harvest Edition hat eine UVP von 59,99 Euro. Eine Digital Deluxe Edition ist für 49,99 Euro verfügbar und umfasst diese Inhalte:

digitale PS4-Version von Sakuna: Of Rice and Ruin

digitaler Soundtrack mit 42 Tracks

4 exklusive PlayStation 4-Designs

PSN-Avatar-Set mit 9 Avataren

Die UVP der Standard-Edition beträgt 39,99 Euro.

In Sakuna: Of Rice and Ruin erlebt ihr die Geschichte der verwöhnten Prinzessin Sakuna. Die Erntegöttin wurde auf eine wilde Insel verbannt. Ein Schicksal, welches auch eine Gruppe Menschen ereilt hat. In einem Bergdorf findet Sakuna ein neues Zuhause. Ihre Aufgabe ist es, Reis anzubauen und den Menschen ein erträglicheres Leben zu ermöglichen. Das Spiel bietet ein Mix aus simulationsbasiertem Gameplay und Side-Scrolling-Action. In die Geschichte ist die japanische Mythologie eingeflossen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Marvelous Pressemitteilung

Bildquelle: Marvelous