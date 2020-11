Cyberpunk 2077: Frische Videoeindrücke aus Night City

Bis zur Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 sind es (hoffentlich) nur noch ein paar Wochen. Um die Wartezeit zu verkürzen, haben die Entwickler brandneues Bildmaterial veröffentlicht. Im offiziellen Gameplay Trailer erhaltet ihr eine Einführung in die Welt von Cyberpunk 2077. Im Video wird euch Night City vorgestellt und ein erster Einblick in die Story der Welt gewährt. Die Veröffentlichung des ambitionierten Open World Spiels von CD Projekt Red ist nach mehrfacher Verschiebung für den 10. Dezember geplant. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle von V und kämpft euch durch die Straßen von Night City.

Falls ihr nach den fünf Minuten Spielszenen auch so ein kribbelndes „Will haben!“-Gefühl habt wie wir, empfehlen wir an dieser Stelle noch das Video zur Musik von Cyberpunk 2077.

Okay. Ja. Das reicht noch immer nicht. Daher gibt es noch ein weiteres Behind the Scenes Video mit Keanu Reeves dazu, der die Rolle von Johny Silverhand verkörpert. Obendrein gibt es auch noch einen offiziellen Ingame Trailer.

Und weil das Hype-Zug gerade so schön in Fahrt ist und wir auch nicht genug kriegen können, wollen wir euch auch nicht das Video zu JALI vorenthalten. JALI soll sicherstellen, dass die deutsche Lokalisierung mit passender Lippensynchronisation dem Original in nichts nachsteht.

Nun aber zurück zu den wichtigen Dingen im Leben: Extra Gameplay-Szenen erhaltet ihr bei einem Blick in die neueste Night City Wire Episode. Dort gibt es auch erste Szenen des Spiels auf einer Xbox Series X zu sehen.

Weitere Einblicke in das Spiel erhaltet ihr auf dem offiziellen YouTube-Kanal.

Erscheinen wird Cyberpunk 2077 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Wobei ihr direkt zur Veröffentlichung auch auf der PlayStation 5 und Xbox Series S/X loslegen könnt. Ein Next-Gen-Update mit zusätzlichen Verbesserungen ist für das kommende Jahr angekündigt.

Quelle: CD PROJEKT RED

Bildquelle: CD PROJEKT RED