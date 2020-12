Forza Horizon 5: Spekulationen über einen Release vor Motorsport

Im Juli hat Turn 10 Forza Motorsport angekündigt. Unklar ist, wann das Spiel veröffentlicht werden soll. Aktuell macht ein interessantes Gerücht die Runde. Spekuliert wird, ob im Vorfeld Forza Horizon 5 veröffentlicht werden könnte. Ursprung dieser Spekulationen ist der Podcast Xbox Empire. Die Mutmaßungen stammen von Jeff Grubb (VentureBeat). Jeff Grubb ist ein bekannter Journalist in der Branche, der gut vernetzt ist. Laut ihm könnte Forza Horizon 5 2021 erscheinen.

Hat das Gerücht Hand und Fuß? Konkrete Anhaltspunkte gibt es aktuell nicht, die diese These unterstützen. Es gibt jedoch gute Gründe, warum diese sich am Ende bewahrheiten könnte. Forza Horizon 4 ist sehr erfolgreich, während die Motorsport-Reihe mit dem letzten Ableger einiges an Kritik geerntet hat und weniger gute Verkaufszahlen erreichte. Fakt ist, Horizon hat sich zuletzt besser als Motorsport verkauft. Damit kann Forza Horizon 5 ein wichtiger Systemseller für die Xbox Series X|S werden. Einer, den Microsoft womöglich schon im nächsten Jahr auf dem Markt wissen möchte.

Forza Horizon 4 ist noch immer gefragt und hat von seiner Games as a Service-Politik profitiert. Diese hat dafür gesorgt, dass das Rennspiel bis heute verkauft wird und regelmäßig neue Spieler findet. Bestandsspieler bleiben lange bei der Stange. Zwar gibt es auch von der Horizon-Community hier und dort Kritik, Horizon genießt aber den besseren Ruf. Auf Entwickler Playground Games dürfte daher weniger Druck lasten, mit Forza Horizon 5 die Erwartungen der Fans zu erfüllen.

Forza Motorsport wurde zuletzt vergleichsweise wenig weiterentwickelt und konnte auch beim Umfang nur bedingt punkten. Vor allem die doch recht magere Streckenauswahl bei Forza Motorsport 7 enttäuschte so manchen Fan. Im krassen Gegensatz dazu standen Mikrotransaktionen, die später aufgrund von Kritik aus dem Spiel entfernt wurden. Dies hat dem Ruf der Marke zwar keinen erheblichen Schaden zugefügt, aber Spuren hinterlassen. Letztlich wurde der Support für das Spiel fallengelassen. Spiel und Spieler wollten einfach nicht so recht zueinanderfinden.

Mit dem neuen Forza Motorsport soll das Spiel wieder näher an die Fans gebracht werden und den Erwartungen gerecht werden. Entsprechend groß der Druck, der auf Turn 10 lastet. Das Spiel befindet sich zudem wohl noch in einem relativ frühem Entwicklungsstadium, weshalb bereits darüber spekuliert wurde, dass das Rennspiel erst 2022 erscheinen könnte. Sofern diese Spekulationen korrekt sind, könnte Forza Horizon 5 im kommenden Jahr diese Lücke füllen.

Quelle: Xbox Empire Podcast via GT Planet, abgerufen am 30. November 2020, 15:39 Uhr