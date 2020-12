Das Spiel Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung spielt 100 Jahre vor The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Link und Zelda fechten gemeinsam für das Schicksal von Hyrule. Dabei stehen ihnen Impa und die vier Recken Hyrules zur Seite. Gemeinsam kämpfen sie auf dem Schlachtfeld darum die Verheerung Ganon aufzuhalten. Ihr erkundet Hyrule wie es vor der Großen Verheerung war und erfahrt, was vor den Ereignissen in The Legend of Zelda: Breath of the Wild geschehen ist. Um die Armeen voller Monster zu bezwingen, setzt ihr auf mächtige Waffen und Shiekah-Module.

Im lokalen Mehrspieler-Modus könnt ihr die Geschichte von Hyrule mit einem anderen Spieler erleben und gemeinsam auf dem Schlachtfeld euren Heldenmut unter Beweis stellen. Ihr möchtet ebenfalls für das Schicksal Hyrules eintreten? In freundlicher Zusammenarbeit mit Nintendo verlose ich drei Mal je ein Exemplar des Spiels für die Nintendo Switch.

So nehmt ihr am Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung Gewinnspiel teil

Für die Teilnahme am Gewinnspiel müsst ihr einige Fragen zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild korrekt beantworten. Die Antworten schickt ihr mir bitte per Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com und mit dem Betreff „Hyrule Warriors“.

Folgende Fragen gilt es richtig zu beantworten:

Wie heißt das Plateau, auf dem Link zu Beginn aufwacht?

Verlorenes Plateau

Verwünschtes Plateau

Vergessenes Plateau

Wie heißt die Prinzessin von Hyrule?

Link

Zelda

Maya

Wie viele Krog-Samen kann man in Hyrule finden?

900

500

700

Zu welchem Volk gehört Mipha?

Zora

Orni

Goronen

Teilnahmeschluss ist der 15. Dezember 2020, 23:59 Uhr. Unter allen Teilnehmern verlose ich drei Mal je ein Exemplar von Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung. Die Preise werden von Nintendo verschickt. Die vollständigen Teilnahmebedingungen findet ihr hier.

Bildquelle: Nintendo