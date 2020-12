The Good Life erscheint im Sommer 2021

Das neue SWERY-Spiel The Good Life wird von The Irregular Corporation publishet, wie das Unternehmen bekannt gegeben hat. Das Freestyle-RPG wird von White Owls Inc. entwickelt und lässt euch in die Rolle der New Yorker Fotografin Naomi schlüpfen. Naomi verschlägt es nach England, wo sie in den ruhigen Städtchen Rainy Woods ein neues Leben beginnt.

Auf den ersten Blick scheinen dort alle ein gutes Leben zu führen. Bis die Fotografin zum ersten Mal hinter die Fassade blickt. Mit Fotografie und Gelegenheitsjobs möchte sie ihre Schulden begleichen. Dabei erkennt sie, das der Schein trügt. Dank Detektiv-Skills und Fotojournalismus geht ihr dieser Entdeckung auf die Spur. In The Good Life ist es eure Aufgabe, Naomi finanziell über Wasser zu halten, im Garten Gemüse für die eigene Versorgung anzubauen, Aufträge anzunehmen und Geld zu sparen. Dabei gilt es ein Auge darauf zu haben, dass sich Naomi nicht übernimmt, sonst wird sie krank.

Unten könnt ihr euch den neuen The Good Life Trailer ansehen. Das Spiel erscheint im Sommer 2021 für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Quelle: The Irregular Corporation Pressemitteilung

Bildquelle: White Owls Inc.