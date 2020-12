Forza Horizon 4: Koenigsegg Jesko kommt wohl ins Spiel

Im Rennspiel Forza Horizon 4 dürft ihr womöglich bald den Koenigsegg Jesko fahren. Auf dem offiziellen Twitter-Account von Forza Horizon erschien vor einigen Stunden ein Tweet. In diesem stand: „At long last. The Koenigsegg Jesko is coming to Forza Horizon 4 next month!“

Der Beitrag ist auf Twitter kurze Zeit nach der Veröffentlichung wieder verschwunden. Aufmerksame Nutzer der Social Media-Plattform haben jedoch Screenshots angefertigt, die nun im Internet zu finden sind. Einige geistern etwa auf der Plattform Reddit herum.

Vermutlich wurde der Tweet zum Koenigsegg Jesko zu früh oder durch einen Fehler veröffentlicht und daher schnell wieder entfernt. Zu derlei Problemen kommt es zum Beispiel manchmal, wenn Beiträge im Vorfeld angelegt und vordatiert werden.

Quelle: Reddit

Bildquelle: eigener Screenshot aus dem Spiel Forza Horizon 4