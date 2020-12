In Let’s Sing 2021 mit deutschen Hits könnt ihr internationale und deutsche Songs zum Besten geben. Im brandneuen Legenden-Modus erwartet euch ein neues Einzelspieler-Erlebnis. Eine Reihe gesanglicher Missionen wollen dort bewältigt werden. Am Ende jeder bestandenen Aufgaben-Reihe erwartet euch eine Herausforderung gegen einen der Spieler-Avatare. Habt ihr das Zeug zum Superstar? Mit der ebenfalls neuen Singanalyse erhaltet ihr Feedback und könnt so eure gesangliche Leistung verbessern, um im Legenden-Modus zu glänzen.

Ihr träumt von einem Duett mit eurem Lieblingskünstler oder eurer Lieblingskünstlerin? Im Feat.-Modus habt ihr die Gelegenheit dazu. Schnappt euch euer Mikrofon und versucht in einem Duett zu harmonieren und neue Punkte-Highscores zu knacken. Alternativ lässt sich der Spielmodus auch mit Freunden erleben.

Ein Mikrofon braucht ihr dafür übrigens nicht. Habt ihr kein USB-Mikro zur Hand, könnt ihr ein Headset verwenden oder ein Smartphone nutzen, indem ihr euch die entsprechende App kostenlos herunterladet. In freundlicher Zusammenarbeit mit Ranieri verlose ich zwei Exemplare des Spiels.

So nehmt ihr am Let’s Sing 2021 Gewinnspiel teil

Verratet mir in den Kommentaren oder per Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com (Betreff „Let´s Sing“) euren Lieblingssong aus Let’s Sing 2021 mit deutschen Hits und gebt an, für welche Plattform (Nintendo Switch oder PlayStation 4) ihr das Spiel gern gewinnen möchtet. Folgende Songs umfasst die Trackliste des Spiels:

Max Giesinger – „Legenden“

Josh. – „Cordula Grün“

Tim Bendzko – „Hoch“

Pietro Lombardi – „Macarena“

Wincent Weiss – „Kaum erwarten“

Sarah Connor – „Vincent“

Frida Gold – „Wovon sollen wir träumen“

Lena X Nico Santos – „Better“

Christina Stürmer – „Millionen Lichter“

Der König der Löwen – „Ich will jetzt gleich König sein“

Juli – „Elektrisches Gefühl“

Mark Forster – „194 Länder“

Justin Bieber – „Yummy“

Tones and I – „Dance Monkey“

Billie Eilish – „Bad Guy“

Selena Gomez – „Lose You to Love Me“

Ariana Grande – „Thank U, Next“

Dua Lipa – „Don’t Start Now“

Jonas Brothers – „Sucker“

Maroon 5 – „Memories“

Shawn Mendes – „If I Can’t Have You“

Lewis Capaldi – „Before You Go“

Ava Max – „So Am I“

Marshmello ft. Bastille – „Happier“

Rita Ora ft. Liam Payne – „For You“

Panic! at the Disco – „High Hopes“

Sam Smith – „Too Good at Goodbyes“

Lizzo – „Good as Hell“

Major Lazer & DJ Snake ft. MØ – „Lean On“

James Bay – „Hold Back the River“

The Lumineers – „Ho Hey“

KT Tunstall – „Black Horse and the Cherry Tree“

Seal – „Kiss from a Rose“

Genesis – „I Can’t Dance“

Kim Wilde – „You Keep Me Hangin‘ On“

Teilnahmeschluss ist der 15. Dezember 2020, 23:59 Uhr. Unter allen Teilnehmern verlose ich mit freundlicher Unterstützung von Ranieri ein Exemplar von Let’s Sing 2021 mit deutschen Hits für die Nintendo Switch und ein Exemplar für die PlayStation 4. Es handelt sich jeweils um die Retail-Version, ohne Mikrofon. Die vollständigen Teilnahmebedingungen findet ihr hier.

Bildquelle: Koch Media