Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 49 2020 – Aufgaben, Belohnungen und Voraussetzungen

Mit der Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 49 2020 bricht der Winter im Spiel an. Die Series nähert sich damit fast ihrem Ende. Bei Twitter haben die Entwickler bereits Hinweise auf die Inhalte von Series 30 gestreut.

For the Series 30 update my true love sent to me:

12 Championships

11 PR Stunts

10 Classic Austins

9 New Achievements

8 Koenigseggs

7 Santa Suits

6 Forzathons

5 WHEEEEELSPIINNNS

4 [REDACTED] 3 T-Rex

2 90s Alfas

And a Classic Fiat Sports Car!#WorbenWednesday pic.twitter.com/2boNpPtm5r

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) December 2, 2020