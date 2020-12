Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 49 – Blackpool lässt grüßen

Kapitel 1 – Streitaxt

Die Kapitel vom aktuellen Weekly #Forzathon sollen mit dem 2005 TVR Sagaris abgeschlossen werden. Von dem Auto gibt es auch eine Forza Edition. Diese funktioniert nicht, da er vom Spiel als eigenständiges Auto betrachtet wird. Den Sagaris könnt ihr für 86.000 Credits bei der Automesse erwerben. Im Auktionshaus sind einige mit niedrigem Startgebot, die Sofortkaufpreise sind allerdings deutlich über dem Preis der Automesse. Habt ihr Geduld, könnt ihr es mit Geboten versuchen, es lohnt allerdings in dem Fall eher nicht. Es bietet sich an, dem Fahrzeug ein Tuning auf S1 oder S2 zu verpassen.

Kapitel 2 – Wildpferde

Ihr sollt 298 km/h erreichen, was auf der Autobahn problemlos möglich ist. Fangt an einem Ende an und beschleunigt auf das nötige Tempo. Weicht dabei dem Verkehr aus. Je mehr ihr bei eurem Fahrzeug durch Tuning Geschwindigkeit und Beschleunigung verbessert, desto leichter ist die Tempovorgabe zu erreichen. Mit geringer Beschleunigung ist eine längere Strecke nötig, um das nötige Tempo aufzubauen.