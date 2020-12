Mit Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise könnt ihr zum Rhytmus der Musik Boxen und spielerisch an eurer Fitness arbeiten. Ob das schweißtreibende Training auch etwas für euch ist, könnt ihr mit der kostenlosen Demoversion herausfinden, die ihr euch über den Nintendo eShop auf eure Nintendo Switch laden könnt.

Die Demo bietet einen Vorgeschmack auf die Vollversion des Spiels. Komfortable Neuerungen gegenüber dem beliebten Vorgänger sollen die Spielerfahrung auftwerten. In der Demo könnt ihr einige dieser Neuerungen selbst ausprobieren. Die Testversion ermöglicht es euch einige Tagesworkouts zu absolvieren. Auch das Freie Training könnt ihr dort nutzen und mit einer Reihe von auswählbaren Trainingseinheiten ins Schwitzen kommen.

Boxen dürft ihr in der Demo zu drei der insgesamt 23 Songs, die die Vollversion bieten wird. Dabei könnt ihr die Power-Zone kennenlernen, die zu den neuen Features gehört. In der könnt ihr besonders viele Punkte erboxen. Trefft außerdem in der Demo die neuen TrainerInnen Hiro, Karen und Janice.

Euch hat die Demo überzeugt und ihr möchtet mit der Vollversion trainieren? In freundlicher Zusammenarbeit mit Nintendo verlose ich zwei Exemplare des Spiels für die Nintendo Switch. Damit könnt ihr euch zu Hause fit halten und den Weihnachtspfunden den Kampf ansagen.

So nehmt ihr am Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise Gewinnspiel teil

Verratet mir in den Kommentaren oder per Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com und mit dem Betreff „Fitness Boxing 2“, was euch an der Fitness Boxing 2 Demo besonders gut gefällt.

Teilnahmeschluss ist der 21. Dezember 2020, 23:59 Uhr. Unter allen Teilnehmern verlose ich zwei Mal je ein Exemplar von Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise. Die Preise werden von Nintendo verschickt. Die vollständigen Teilnahmebedingungen findet ihr hier.

Bildquelle: Nintendo