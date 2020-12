Gran Turismo 7: Releasefenster in Trailer angepasst

Am 07. November 2020 veröffentlichte Sony den „New Worlds to Explore“ Trailer auf YouTube und heizte damit Spekulationen um ein mögliches Gran Turismo 7 Releasefenster an. Im Video wird unten ein Text eingeblendet. In diesem hieß es, Gran Turismo 7 wird in der ersten Jahreshälfte 2021 erwartet. Da das Video auf dem offiziellen PlayStation YouTube-Kanal veröffentlicht wurde erschien diese Information glaubwürdig, wenngleich sie für Verwunderung sorgte. Schließlich hieß es zuvor, das Spiel sei in einer frühen Entwicklungsphase, was sich mit einer solch zeitnahen Veröffentlichung beißt.

Inzwischen wurde das Video editiert und im Text steht nun wörtlich: „ … Gran Turismo 7: In development for PlayStation.“ Ein Zeitfenster wird also nicht mehr für das Spiel genannt. Stattdessen heißt es nur noch, das Spiel sei für PlayStation in Entwicklung. Eine Veröffentlichung im ersten Halbjahr des kommendesn Jahres dürfte damit vom Tisch sein.

