In Forza Horizon 4 könnt ihr euch nun den 2058 Quadra Turbo-R V-Tech freischalten. Das Fahrzeug stammt aus dem Spiel Cyberpunk 2077. Im folgenden Trailer könnt ihr einen Blick auf den Quadra werfen.

Das Fahrzeug ist ab dem 11. Dezember 2020 erspielbar und kostenlos.

So könnt ihr den Forza Horizon 4 Cyberpunk Quadra Turbo freischalten

Das Auto schaltet ihr über ein neues Rennen frei. Dieses findet ihr über die Weltkarte, wenn ihr dort die Filter „Neu“ oder „Straßenszene“ verwendet. Das Rennen „_:NIGHTCITY.EXE:_“ hat ein einzigartiges Symbol und startet in Edinburgh. Ihr tretet dort gegen den 2058 Quadra Turbo-R V-Tech an. Dieser ist standardmäßig auf S1 890. Ihr solltet daher – auch wenn ihr prinzipiell freie Fahrzeugwahl habt – mindestens ein Auto mit S1 nehmen. Ihr könnt auch ein Auto mit S2 oder X999 nehmen. In dem Fall tretet ihr gegen den Quadra in S2 an.

Ihr könnt für den Abschluss des Rennens beliebig viele Fahrhilfen und einen beliebigen Drivatar-Schwierigkeitsgrad nutzen. Da die Strecke durch die Stadt führt, ist es nicht nötig, rein auf Geschwindigkeit zu tunen. Handling und Beschleunigung sind nützlicher, da ihr einige Kurven fahren müsst und es hilfreich ist, aus diesen wieder gut beschleunigen zu können.

In der Stadt gibt es einiges an Objekten auf und neben der Straße. Wenn möglich solltet ihr diese meiden, da sie euch ausbremsen. Zwar nicht erheblich, aber wenn ihr viele dieser Objekte mitnehmt, macht sich dies doch recht deutlich bemerkbar.

Habt ihr das Rennen gegen den Quadra gewonnen, habt ihr das Auto auch schon freigeschaltet und es könnt es selbst nutzen.

