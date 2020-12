Forza Motorsport 7 und Forza Horizon 4: Koenigsegg als Geschenk

Auch in diesem Jahr gibt es in Forza Motorsport 7 und Forza Horizon 4 ein Geschenk per Post. In der findet ihr einen Koenigsegg Regera mit Ugly Sweater Design. Das Auto könnt ihr euch in beiden Spielen über die Nachrichtenzentrale abholen. In dieser findet ihr den Reiter „Geschenke“. Dort wählt ihr die Nachricht aus und ladet das Fahrzeug herunter. Es gibt kein Ablaufdatum für die Abholung, weshalb ihr euch damit Zeit lassen könnt.

Das Design des Fahrzeugs seht ihr im Beitragsbild. Es ist in Forza Motorsport 7 und Forza Horizon 4 identisch.

Quelle: offizieller Forza Horizon Twitter Account

Bildquelle: Playground Games (Beitragsbild), eigener Screenshot aus dem Spiel Forza Horizon 4