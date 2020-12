Games with Gold Januar 2021 Spiele angekündigt

Microsoft hat die Games with Gold Spiele für Januar 2021 angekündigt. Das Spiel Trine 4: The Nightmare Prince ersetzt bei uns Dead Rising. Das 2006 veröffentlichte Horrorspiel erhielt in Deutschland keine Altersfreigabe von der USK und wurde schließlich indiziert.

Games with Gold Januar 2021 Games

Little Nightmares ; 01. bis 31. Januar 2021; Xbox Series X|S, Xbox One

; 01. bis 31. Januar 2021; Xbox Series X|S, Xbox One Trine 4: The Nightmare Prince ; 16. Januar bis 15. Februar 2021; Xbox Series X|S, Xbox One

; 16. Januar bis 15. Februar 2021; Xbox Series X|S, Xbox One The King of Fighters XIII ; 01. bis 15. Januar 2021, Xbox Series X|S; Xbox One, Xbox 360

; 01. bis 15. Januar 2021, Xbox Series X|S; Xbox One, Xbox 360 Breakdown; 16. bis 31. Januar 2021; Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox 360

In Little Nightmares helft ihr Six dabei, aus dem Schlund zu fliehen. Ein gewaltiges Labyrinth, bewohnt von den Seelen der Verdammten. Während des Horror-Trips stellt ihr euch den Ängsten eurer Kindheit.

In Trine 4: The Nightmare Prince erlebt ihr ein Abenteuer in 2.5D-Perspektive. Die drei Helden ziehen los, um Prinz Selius von seinen Albträumen zu befreien. Andernfalls droht die Welt in Dunkelheit zu versinken.

In The King of Fighters XIII erlebt ihr das Finale der Ash Saga. Mit tödlichen Kombos lehrt ihr euren Gegnern das Fürchten in Kämpfen. Dabei stehen euch auch zwei konsolenexklusive Charaktere zur Verfügung.

Breakdown lässt euch in die Rolle von Derrick Cole schlüpfen, der gegen militärische Splittergruppen und übermenschliche Gegner antritt. Dabei setzt er seine Fäuste und Waffen ein.

Quelle: Xbox Pressemitteilung

Bildquelle: Microsoft