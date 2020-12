Night in the Woods kostenlos im Epic Games Store

Derzeit bekommt ihr Night in the Woods kostenlos im Epic Games Store. Das Spiel erhaltet ihr dort bis zum 28. Dezember 2020 um 17:00 Uhr kostenlos, wenn ihr es euch bis dahin im Store holt und es so eurer Bibliothek hinzufügt.

Night in the Woods ist ein Adventure und erzählt die Geschichte einer Studienabbrecherin. Zurück in Possum Springs begegnet sie zurückgelassenen Freunden und hängt dort ab. Dabei muss Mae feststellen, dass die Dinge nicht mehr sind, wie sie einst waren. Die alten Freunde haben sich verändert, das Licht schwindet und merkwürdige Dinge passieren. Und was ist da im Wald?

Quelle: Epic Games Store

Bildquelle: Infinite Fall