Genshin Impact Kreide und Drachen Guide (Aktion)

Genshin Impact Kreide und Drachen Aktion Voraussetzungen

Mit dem Genshin Impact 1.2 Update ist am 23. Dezember auch eine neue Aktion im Spiel gestartet. Diese heißt – wie auch das Update selbst – „Kreide und Drachen“. Das Event läuft bis zum 05. Januar 2021, 03:59:59 Uhr.

Die Aktion ist in vier Akte unterteilt. Bevor ihr diese spielen könnt, müsst ihr euch zunächst in das neue Gebiet Drachengrat begeben und einige Aufträge erfüllen. Los geht in Mondstadt, wo ihr bei der Alchimie-Station Saccharose begegnet. Der Auftrag „Der berühmte Alchimist“ führt euch schließlich in das neue Gebiet.

Es folgt mit „Princeps Creataceus“ eine Auftragsreihe rund um den neuen Charakter Albedo. In dieser müsst ihr „Der geniale Gelehrte und der Samen einer anderen Welt“, „Das erste Experiment: Elemente“, „Das zweite Experiment: Welt“ und „Das letzte Experiment: Schwindender Ruhm“ erledigen. Damit schließt ihr Princeps Creataceus – 1. Akt – Beobachtungsbericht des Reisenden ab. Im Anschluss gibt es den ersten Auftrag, der benötigt wird, um einen Akt der Aktion freizuschalten. Ihr solltet etwas Zeit für die Erledigung der Aufträge einplanen, da diese einige Rätsel beinhalten und ihr euch dabei zunächst mit dem neuen Gebiet vertraut machen solltet.

Zur Freischaltung von Akt 1: „Schwert der Verderbnis“

Zur Freischaltung von Akt 2: „Gegner eines Gottes“

Zur Freischaltung von Akt 3: „Bergdiebe“

Zur Freischaltung von Akt 4:„Ungebetene Gäste“