PlayStation Plus Januar 2021 Spiele enthüllt

Sony hat die PlayStation Plus Spiele für Januar 2021 angekündigt. Das neue Jahr startet mit Shadow of the Tomb Raider, Greedfall und Maneater actionreich. Verfügbar sind die Titel ab dem 05. Januar 2021. Maneater lässt sich nur auf der PlayStation 5 spielen. Zwar gibt es das Spiel auch für die PlayStation 4, im Rahmen der Plus-Aktion allerdings nur für die NextGen-Konsole.

In Shadow of the Tomb Raider erkundet ihr einen Dschungel in Südamerika. Lara Croft möchte die Welt retten, der eine Maya-Apokalypse droht. Dabei erkundet sie alte Gräber und kämpft gegen eine Überzahl an Gegner.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das Action-Rollenspiel Greedfall schickt euch auf eine abgelegene Insel, auf der Magie und Reichtümer warten. Vergessene Geheimnisse und Kreaturen begegnen euch bei der Erkundung. Dabei bleibt es euch überlassen, ob ihr auf Kampf, Diplomatie, Täuschung oder Tarnung setzt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das Spiel Maneater verwandelt euch ein einen weißen Hai. Euer Abenteuer beginnt als Haifischjunges, dem eine offene Welt zu Flossen liegt. Als Gegner begegnen euch neben wilden Tieren auch Menschen. Schafft ihr es zu überleben, könnt ihr zu einem furchteinflößenden Exemplar werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: PlayStation Blog

Bildquelle: Square Enix