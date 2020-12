Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 53 2020 – Aufgaben, Belohnungen und Voraussetzungen

Mit der Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 53 2020 endet 2020 und die vorletzte Woche der Series bricht an. Mit dem Koenigsegg Jesko könnt ihr euch auch in dieser Woche ein neues Auto aus Series 30 verdienen. Dafür müsst ihr die Meisterschaft „Schneeflöckchen Weißröckchen“ abschließen. Für den erfolgreichen Abschluss der saisonalen Meisterschaft „Ken Block and Roll“ bekommt ihr den 1974 Hoonigan Ford Bronco.

Die Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 53 2020 belohnt euch bei 50 % mit dem VW Notchback und bei 80 % mit einem Toyota GT86. Für 50 % bei der Series gibt es einen Horizon-Backstage-Pass, für 80 % den Fiat Dino.

Fotoherausforderung #altebekannte

Veranstaltung: Fotoherausforderung

Fotoherausforderung Vorgaben: mit dem Fotomodus eine Aufnahme von eurem Fahrzeug in Edinburgh anfertigen; ein anderer Spieler oder ein Drivatar müssen ebenfalls zu sehen sein

mit dem Fotomodus eine Aufnahme von eurem Fahrzeug in Edinburgh anfertigen; ein anderer Spieler oder ein Drivatar müssen ebenfalls zu sehen sein Belohnungen: Super-Wheelspin, 1.000 Einfluss

Drivatare und Spieler findet ihr in der Stadt zur Genüge. Drivatare nur im Einzelspielermodus. Drivatare erkennt ihr auf der Minikarte am Symbol (runder Kreis mit einem D drin), außerdem wird der Name angezeigt, wenn ihr euch in der Nähe befindet. Daneben gibt es zahlreiche anderes Autos, die einfach den Verkehr darstellen. Dies sind keine Drivatare. Spieler in Onlinesitzungen werden mit einem grauen ausgefüllten Kreis angezeigt.

Die Prüfung – Frohes neues Jahr

Veranstaltung: Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 23,8 Kilometer, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen

Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 23,8 Kilometer, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen Vorgaben: S1 900, Fahrzeug der Wagengruppe Klassische Rennwagen

S1 900, Fahrzeug der Wagengruppe Klassische Rennwagen zu fahrende Strecken: „Astmoor, klassische Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Elmsdon on Sea, Sprint“, Etappenrennen; „Moorhead-Windfarm, Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden

„Astmoor, klassische Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Elmsdon on Sea, Sprint“, Etappenrennen; „Moorhead-Windfarm, Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden Belohnungen: Porsche 356 SL

Schaurennen-Remix – Fahrt nach Irgendwo

Veranstaltung: Schaurennen

Schaurennen Vorgaben: Fahrzeug wird vom Spiel gestellt, Sieg erforderlich für Abschluss

Fahrzeug wird vom Spiel gestellt, Sieg erforderlich für Abschluss Belohnungen: Super-Wheelspin

Winterspiele

Veranstaltung: Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien

Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien Vorgaben: A 800, Fahrzeug der Wagengruppe GT-Wagen; Teilnahme genügt

A 800, Fahrzeug der Wagengruppe GT-Wagen; Teilnahme genügt Belohnungen: 2013 BMW M6 Forza Edition

Bamburgh Castle

Veranstaltung: Gefahrenschild Kante von Bamburgh Castle

Gefahrenschild Kante von Bamburgh Castle Vorgaben: 215 Meter

215 Meter Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two

Deep Vale

Veranstaltung: Blitzer Deep Vale

Blitzer Deep Vale Vorgaben: 259,1 km/h

259,1 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two

Toft

Veranstaltung: Blitzerzone Toft

Blitzerzone Toft Vorgaben: 217,3 km/h

217,3 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two

Schneeflöckchen Weißröckchen

Veranstaltung: Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 23,2 Kilometer

Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 23,2 Kilometer Vorgaben: S2 998, Fahrzeug der Marke Koenigsegg

S2 998, Fahrzeug der Marke Koenigsegg zu fahrende Strecken: „Horizon-Festival, Sprint“, Etappenrennen; „Lakehurst, Forest-Sprint“, Etappenrennen; „Glen Rannoch, Hügelstraße-Sprint“, Etappenrennen

„Horizon-Festival, Sprint“, Etappenrennen; „Lakehurst, Forest-Sprint“, Etappenrennen; „Glen Rannoch, Hügelstraße-Sprint“, Etappenrennen Belohnungen: Koenigsegg Jesko (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Auf neuen Wegen

Veranstaltung: Querfeldein-Serie, 3 Veranstaltungen, 16,9 Kilometer

Querfeldein-Serie, 3 Veranstaltungen, 16,9 Kilometer Vorgaben: A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Offroader

A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Offroader zu fahrende Strecken: „Glen Rannoch, Querfeldein“, Etappenrennen; „Gärten, Querfeldeinrundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Schieferbruch, Querfeldeinrundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden

„Glen Rannoch, Querfeldein“, Etappenrennen; „Gärten, Querfeldeinrundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Schieferbruch, Querfeldeinrundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden Belohnungen: 2019 VelociRaptor (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Hogmonay-Straßenparty

Veranstaltung: Straßenszene, 3 Veranstaltungen, 18,4 Kilometer

Straßenszene, 3 Veranstaltungen, 18,4 Kilometer Vorgaben: A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Moderne Sportwagen

A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Moderne Sportwagen zu fahrende Strecken: „Edinburgh, West End“, Etappenrennen; „Edinburgh, Stockbridge“, Etappenrennen; „Monument Wynds“, Etappenrennen

„Edinburgh, West End“, Etappenrennen; „Edinburgh, Stockbridge“, Etappenrennen; „Monument Wynds“, Etappenrennen Belohnungen: Porsche 718 GTS (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Monatsrivalen – Horizon Festival Circuit

Veranstaltung: Rivalen-Rennen, 1,4 Kilometer

Rivalen-Rennen, 1,4 Kilometer Vorgaben: Koenigsegg Jesko (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren

Koenigsegg Jesko (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren Belohnungen: Credits und Einfluss

Online-Abenteuer Serie 30

Veranstaltung: Online-Abenteuer Serie 30 (gewertetes Abenteuer)

Online-Abenteuer Serie 30 (gewertetes Abenteuer) Vorgaben: Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus

Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus Belohnungen: je nach erreichter Liga Fahrzeuge, Credits, Wheelspins, Kleidung, Schnellchat-Phrasen

