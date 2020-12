Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 53 – Mini-Abenteuer

Nur noch ein paar Stunden, bis das Jahr endet. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen guten Rutsch und ganz viel Gesundheit. Wir lesen uns hoffentlich im kommenden Jahr wieder. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch bedanken, dafür, das ihr mich durch das Jahr begleitet habt. Besonderer Dank an meine fleißigen Leser, die mir regelmäßig Nachrichten und Co. mit Hinweisen, Bildern und Co. schicken und mir damit unter die Arme greifen. Ein Dankeschön außerdem an meine Jungs, die mir an Freitagen online Gesellschaft leisten.

xoxo Christine

Kapitel 1 – Kleines Auto, großer Spaß

Ihr benötigt ein Fahrzeug der Marke MINI eurer Wahl. Habt ihr bereits die Scheunenfunde erledigt, sollte euch der 1965 MINI Cooper S gehören. Müsst ihr euch ein Auto für das Event kaufen, kommt ihr mit dem 2009 MINI John Cooper Works günstig weg. Den Wagen gibt es für 25.000 Credits bei der Automesse.

Kapitel 2 – Spaßpaket

Habt ihr euch für ein Auto entschieden, gilt es zwei Rennen der Straßen-Rennserie zu gewinnen. Wenn ihr es hier eilig habt, könnt ihr Sprintrennen nehmen oder eine kurze Rundstrecke wie „Moorhead-Windfarm, Rundstrecke“ verwenden. Mit einer solchen könnt ihr zusätzlich Zeit sparen, wenn ihr euch eine eigene Blaupause erstellt und diese auf eine Runde begrenzt. Blaupausen sind auch nützlich, sollte euch das Spiel bei eurer Wunschstrecke kein passendes Rennen anbieten.

Wer es noch eiliger hat, kann Community-Kurzstrecken nutzen. Passend dazu könnt ihr zum Beispiel meine Strecke „391 231 152“ verwenden. Die bietet zwar keine Herausforderung, ist aber nützlich, wenn die Zeit dank Jahreswechsel und Feiertag am Freitag knapp ist. Die Kurzstrecke findet ihr, wenn ihr zu einem beliebigen Rennen fahrt (Straßenszene ausgenommen), Eigene Veranstaltungen wählt und dann Suchen (Menüleiste unten beachten) verwendet. Ganz unten habt ihr die Option einen Freigabecode einzugeben. Hier fügt ihr den Code ohne die Leerzeichen ein.