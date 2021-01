Ys IX: Monstrum Nox Demo für PlayStation 4 verfügbar

Im PlayStation Store steht ab sofort die Demo für das Rollenspiel Ys IX: Monstrum Nox zur Verfügung. Ihr könnt sie über die Storewebsite oder über eure Konsole eurer Bibliothek hinzufügen.

In dem JRPG von Nihon Falcom erreicht der berühmte Abenteurer Adol Christin mit seinem Begleiter Dogi die Stadt Balduq. Diese wurde vom Romun Imperium annektiert. Noch bevor Adol einen Schritt in die Stadt setzen kann, wird er festgesetzt. In Gefangenschaft begegnet ihm die mysteriöse Aprilis, die ihn in ein Monstrum verwandelt. Er verbündet sich mit anderen Monstrum, um gegen die Bedrohung zu kämpfen, die aus der schattenhaften Dimension Grimwald Nox droht.

Ys IX: Monstrum Nox erscheint am 05. Februar in Europa für die PlayStation 4. Im Sommer erscheint das JRPG auch für PC (Steam) und Nintendo Switch.

Quelle: NIS America

Bildquelle: NIS America