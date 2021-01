The Medium: 14 Minuten Gameplay

Bloober Team hat ein 14-minütiges Gameplay Video zum kommenden Psycho-Horrorspiel The Medium bei YouTube veröffentlicht. Wie gewohnt könnt ihr euch die Aufnahmen unter dieser Meldung ansehen.

In dem Spiel setzt ihr als Medium eure psychischen Fähigkeiten ein, um zwischen den Realitäten zu reisen. Ihr erkundet die reale und die Geisterwelt, löst mit euren medialen Kräften Rätsel und deckt Geheimnisse auf. Musikalisch wird das Spiel von den Komponisten Arkadiusz Reikowski und Akira Yamaoka untermalt. The Medium erscheint am 28. Januar für PC und Xbox Series X|S.

Quelle: Bloober Team YouTube Kanal

Bildquelle: Bloober Team