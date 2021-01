Genshin Impact Vermisste Schätze Guide

Mit der Genshin Impact Vermisste Schätze Aktion ist ein neues Event im Spiel gestartet. Dieses ist vom Umfang her mit früheren Aktionen wie „Wunderbare Wunderware“ oder „Vorsicht, heiß“ vergleichbar. Der benötigte Zeitaufwand ist also relativ gering.

Voraussetzungen und Eventzeitraum

Wann? 8. Januar 2021 bis 18. Januar 2021 03:59 Uhr (Serverzeit)

Teilnahmevoraussetzungen:

Prolog – 1. Akt „Der Fremde, der den Wind fing“ abgeschlossen

Abenteuerstufe 20 erreicht

So funktioniert das Event

Über das Hauptmenü könnt ihr in die Aktionen gehen und dort Vermisste Schätze wählen. Lasst ihr euch die Aktionsdetails anzeigen, bekommt ihr auf der Karte eine Location angezeigt, die mit einer Schatztruhe markiert ist. An dieser Stelle findet ihr den NPC Ulman, der für das Event von Bedeutung ist. Sprecht ihn an, um von ihm die „Schatz suchende Seelie“ zu erhalten. Diese könnt ihr anschließend über das Inventar unter „Hilfsmittel“ anlegen.

Die Seelie reagiert auf Eisenmünzen und lässt sich beschwören, wenn ihr euch in der Nähe eines Schatzes befindet. Für das Event müsst ihr Eisenmünzen sammeln. Diese sind im Boden vergraben. Je näher ihr einem Schatz kommt, desto heller leuchtet die Seelie. Nähert ihr euch einer Grabungsstelle erscheint zudem ein feiner goldener Strahl, der die Stelle markiert.

Jeden Tag markiert euch Ulman im Schatzheft zwei Bereiche, in denen ihr nach Schätzen suchen könnt. Zu Eventbeginn stehen zwei dieser Schatzzonen zur Verfügung, bis Eventende werden es 14 insgesamt sein.

Grabt an den Stellen und sammelt so die Eisenmünzen. Achtung, manchmal tauchend abei auch Schatzjäger auf. Bekämpfen müsst ihr die nicht zwingend. Außerdem findet ihr beim Graben manchmal andere Gegenstände wie Erze. Habt ihr in einem Gebiet alle Schätze gefunden, verschwindet die Markierung. Die ausgegrabenen Eisenmünzen sind die Eventwährung, mit der ihr beim Aktionshändler Belohnungen ertauschen könnt.

Die Schatzzonen findet ihr über das Schatzheft oder ihr seht sie im folgenden Teil des Guides. Das erste Bild zeigt euch jeweils die Location der Zone. Das zweite Bild zeigt euch, wo dort die Schätze zu finden sind. Als Markierung dienen die Sterne.

Tag 1

Schatzzone 1 – Falkenküste

Die erste Schatzzone ist an der Falkenküste. Ihr findet diese östlich im Gebiet Mondstadt zwischen der Hauptstadt und dem neuen Gebiet Drachengrat.

Schatzzone 2 – Lingju-Pass

Der Lingju-Pass ist in Liyue, westlich von der Hauptstadt zu finden. Vorsicht, hier können einige Fatui in der Gegend sein, die gut austeilen könnt. Erledigt diese eventuell erst, bevor ihr die Schätze ausgrabt.

Mögliche Belohnungen

Beim Aktionshändler könnt ihr bis zu 300 Urgestein, Eines Helden Weisheit, Mystisches Verstärkungserz, Mora und eine Miniseelie erwerben. Neben der Miniseelie lohnt sich das Urgestein. Auch die Bücher solltet ihr wenn möglich mitnehmen, da diese im Endgame durchaus knapp werden können. Habt ihr all diese Sachen geholt, könnt ihr noch das Erz und die Mora mitnehmen. Diese beiden Dinge sind im Endgame nicht ganz so rar und sollten daher keine zu hohe Priorität haben.

Ihr müsst euch für eine Miniseelie entscheiden. Es gibt Taukraut (wasserartig), Rote Wangen (rosafarben) und Kurkuma (goldfarbig). Erhalten könnt ihr nur eine. Eine entsprechende Warnung zeigt euch auch das Spiel an. Sobald ihr eine gewählt habt, sind die anderen nicht mehr verfügbar.

Die Miniseelie ist eine Art Minipet und kann über das Inventar angelegt werden. Fortan begleitet euch die kleine Seelie, die nur dekorative Zwecke erfüllt. Sie wird euch keine Eisenmünzen anzeigen. Ihr könnt sie erst im Tausch erhalten, wenn alle 14 Schatzzonen erledigt sind.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: eigene Screenshots aus dem Spiel Genshin Impact