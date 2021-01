Indiana Jones Spiel von Bethesda und MachineGames angekündigt

Publisher Bethesda Softworks hat angekündigt, dass das Entwicklerstudio MachineGames an einem neuen Indiana Jones Spiel arbeitet. Executive Producer des Projekts ist Todd Howard. Involviert ist zudem Lucasfilm Games. MachineGames hat mehrere Spiele der bekannten Wolfenstein Reihe entwickelt. Todd Howard war unter anderem an der Entwicklung diverser Spiele der Reihen The Elder Scrolls und Fallout beteiligt.

Im Rahmen der Ankündigung veröffentlichte Bethesda auch einen Teaser zum kommenden Indiana Jones Spiel. Laut Lucasfilm Games erzählt das Spiel eine eigenständige Geschichte. Zeitlich soll diese auf dem Karrierehöhepunkt von Indiana Jones spielen. Dr. Henry Walton Jones Jr. ist ein fiktiver Charakter und Protagonist der Indiana Jones Filmreihe. Zum neuen Games Projekt ist aktuell nicht viel bekannt. Daran dürfte sich zeitnah auch nichts ändern. In der Ankündigung teilt Bethesda mit, es wird eine Zeit dauern, bis mehr verraten werden kann.

Quelle: Bethesda Softworks

Bildquelle: Bethesda Softworks