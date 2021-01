Story of Seasons: Pioneers of Olive Town Trailer zu den Heiratskandidaten

XSEED Games hat zwei neue Trailer zum kommendem Story of Seasons: Pioneers of Olive Town veröffentlicht. In diesen könnt ihr einen Blick auf die Heiratskandidaten und Kandidatinnen im Spiel werfen. Auf Seiten der männlichen Heiratskandidaten könnt ihr zwischen Damon, Ralph, Emilio, Iori und Jack wählen. Als Heiratskandidatinnen stehen Reina, Blaire, Laura, Linh und Bridget zur Auswahl.

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town Bachelors Trailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bachelorettes Trailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das Spiel soll am 23. März 2021 in Europa für die Nintendo Switch erscheinen.

Quelle: XSEED Games

Bildquelle: XSEED Games