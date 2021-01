Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 03 – Fehlschlag

Kapitel 1 – Ausgefallener Geschmack

Für den aktuellen Weekly #Forzathon dürft ihr euch ein beliebiges Auto der Wagengruppe „Kultautos“ aussuchen. Müsst ihr euch ein passendes Fahrzeug kaufen, werdet ihr ab 20.000 Credits bei der Automesse fündig. Dafür gibt es entweder den 1959 Ford Anglia 105E, den 1958 Morris Minor 1000 oder den 1963 Volkswagen Beetle. Fahrzeuge der Wagengruppe sind generell günstig auf der Messe.

Mit Blick auf Kapitel 2 bietet sich der 1962 Peel P50 (Scheunenfund!) an, da dieser durch Perks einen 8er Multiplikator ermöglicht. Dafür fährt sich der Peel – was natürlich Geschmackssache ist – nicht unbedingt toll. Ihr könnt bei Bedarf das Auto innerhalb des Events wechseln.

Kapitel 2 – Begehrt

Ihr müsst eine Fähigkeitswertung von 500.000 Punkten erreichen. Hier haben die Entwickler zum Glück etwas entschärft. Beim ersten Mal verlangte dieses Event noch 5.000.000 Punkte. Für die Fähigkeitswertung könnt ihr beliebige Fähigkeiten machen, die ihr idealerweise in einer Kombo verbindet, um so schneller den Zähler nach oben zu treiben. Mit Perks könnt ihr die Sache etwas beschleunigen.

Wie bereits in Kapitel 1 erwähnt, bietet sich hier der Peel an. Er mag sich fahren, als wärt ihr ständig auf Schmierseife unterwegs, aber er ist fast unverwüstlich. Ihr könnt in den Dünen mit ihm springen und müsst dabei kaum Sorge haben, er könnte auf die Seite stürzen. Selbst wenn dies passiert, kommt der Peel meist wieder auf die Räder und die Kombo läuft weiter. Nur selten bricht wirklich mal eine Kombo mit dem Peel ab. Ihr könnt zudem die Büsche und Co. für Zerstörungsfähigkeiten in die Kombo einflechten.

Ihr könnt natürlich auch anderweitig Fähigkeitspunkte sammeln. Vorsicht mit Mauern und anderen schwerer zerstörbaren Objekten. Viele der Kultautos sind leicht. Dies kann euch die Kombo kosten. Mit dem Peel etwa könnt ihr Mauern nur zerstören, wenn ihr etwas Tempo drauf habt und so ausreichend Kraft aufbringen könnt. Dies kann euch zum Beispiel beim sonst gut geeignetem Greendale Airstrip Probleme bereiten.