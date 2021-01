Animal Crossing: New Horizons Karneval kommt mit dem nächsten Update

Ab dem 28. Januar 2021 steht das neue Animal Crossing: New Horizons Update zur Verfügung. Das Update implementiert ein neues Event: Karneval. Gefeiert wird am 15. Februar 2021.

Pavo wird an diesem Tag eure Insel in Animal Crossing: New Horizons besuchen. Ihr könnt für Pavo mit eurem Kescher bunte Federn fangen. Im neuen Trailer könnt ihr vorab einen Blick auf das kommende Event werfen. Am Ende des Videos wird auch direkt ein weiteres Update angekündigt. Dieses ist für März 2021 geplant. Über den Inhalt des März-Updates ist noch nichts bekannt. Das Teaserbild lässt allerdings auf Mario-Inhalte schließen.

