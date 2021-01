Kaze and the Wild Masks erscheint Ende März

SOEDESCO und PixelHive haben den Erscheinungstermin für das Jump-’n’-Run Kaze and the Wild Masks bekanntgegeben. Die Veröffentlichung ist für den 26. März 2021 geplant. Der Titel wird sowohl digital als auch in einer Retail-Version erhältlich sein. Er erscheint für Google Stadia, Nintendo Switch, PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One.

Kaze and the Wild Masks wurde von klassischen Plattformern aus den 90ern inspiriert. Ihr schlüpft in die Rolle des titelgebenden Helden Kaze und bereist die Kristallinseln. Die Wilden Masken verleihen Kaze die Kräfte von Tiger, Adler, Eidechse und Hai. Eure Gegner: lebendiges Gemüse. Mehr als 30 Level und 50 Bonuslevel wird das Spiel bieten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: SOEDESCO Pressemitteilung

Bildquelle: SOEDESCO, PixelHive