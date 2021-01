PlayStation Plus Februar 2021 mit der Control Ultimate Edition und mehr

Sony hat das PlayStation Plus Februar 2021 Line-up angekündigt. PlayStation Plus-Mitglieder dürfen sich auf Destruction AllStars, Concrete Genie und Control Ultimate Edition freuen. Ab dem 02. Februar stehen die Februar Plus-Spiele zur Verfügung. Bis dahin könnt ihr euch noch die Januar-Titel Shadow of the Tomb Raider, GreedFall und Maneater holen. Derzeit bietet Sony auch wieder eine 14-tägige Probemitgliedschaft an, dank der ihr euch für beide Monate die Spiele holen könnt.

Destruction AllStars ist ein Multiplayer-Titel für die PlayStation 5. Das Spiel simuliert ein globales Sport- und Unterhaltungsevent, bei dem Stars und Autos kollidieren. In einer Arena kämpft ihr allein oder im Team, nachdem ihr euch für eines der Fahrzeuge entschieden habt. Ist euer Auto nur noch Schrott, geht es für euch zu Fuß weiter, wobei euch Parkour-Fähigkeiten helfen.

Die Control Ultimate Edition beinhaltet das Hauptspiel und die beiden Erweiterungen „The Foundation“ und „AWE“. Ihr schlüpft in die Rolle von Jesse Faden, die in einer mysteriösen New Yorker Behörde zur Direktorin aufsteigt. Mit ihren übermenschlichen Fähigkeiten untersucht sie paranormale Phänomene.

In Concrete Genie übernehmt ihr die Rolle des Teenagers Ash. Dem Teenie fällt ein magischer Pinsel in die Hände, der Zeichnungen Leben einhauchen kann. Damit kann Ash sogenannte Dschinns erschaffen. Die Monster stehen Ash bei seinen Abenteuern zur Seite. Das Spiel bietet zudem zwei VR-Modi.

PlayStation Plus Februar 2021 Spiele

Control Ultimate Edition (PlayStation 4, PlayStation 5)

Concrete Genie (PlayStation 4)

Destruction AllStars (PlayStation 5)

