Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack angekündigt

Koei Tecmo Games hat das Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack für Nintendo Switch, PC und PlayStation 4 angekündigt. Enthalten sein werden die Spiele Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey DX, Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book DX und Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings DX.

Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book DX wird eine neue Episode und ein neues Kostüm beinhalten. Weitere Informationen darüber sind aktuell nicht bekannt. Die Veröffentlichung des Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack ist für den 22. April 2021 geplant.

Quelle: Koei Tecmo Europe

Bildquelle: Koei Tecmo