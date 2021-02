Might and Delight hat einen neuen Shelter 3 Gameplay Trailer veröffentlicht. In dem Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Elefanten. Ihr seid Teil einer Herde und es warten Herausforderungen wie die ständige Erschließung neuer Nahrungsquellen auf euch. Dabei gilt es nicht nur das eigene Überleben zu sichern, sondern auch eure Jungelefanten im Blick zu haben, damit diese Aufwachsen können.

Entwickler Might and Delight hat zudem angekündigt, dass das Spiel schon bald einen neuen Erscheinungstermin erhält. Vor wenigen Tagen kündigte das Studio an, dass das geplante Veröffentlichungsdatum nicht eingehalten werden kann. Mit der Entwicklung sei man etwa einen Monat zurück. Ursprünglich war geplant, dass das Spiel im ersten Quartal 2021 erscheint.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Might and Delight

Bildquelle: Might and Delight