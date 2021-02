Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 05 2021 – Aufgaben, Belohnungen und Voraussetzungen

Mit der Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 05 2021 endet Series 31 und ihr habt die Möglichkeit, euch das letzte neue Auto in dieser Serie zu holen. Es gibt den Honda S800, wenn ihr die saisonale Veranstaltung „Die wilde Meisterschaft“ erfolgreich abschließt.

Interessant könnte unter Umständen auch der Bentley Turbo RT für euch sein, den es für 50 % Festival-Spiellisten-Abschluss gibt. Diesen gab es zuvor nur in Serie 26. Der Formula Drift #64 Nissan 370Z ist bei 80 % eure Belohnung und zuvor nur in Serie 27 erspielbar gewesen. Der Toyota Celica GT war bisher nur in Serie 23 und 26 erhältlich. Diese Woche könnt ihr ihn bei der Prüfung bekommen. Der Bentley 8-Liter aus der Meisterschaft „Sensationelle Sammlerstücke“ ist für neue Spieler eine Option, um sich ein relativ teures Auto in die Garage zu stellen. Der Wagen kostet euch bei der Automesse 1,5 Millionen Credits, die ihr euch so sparen könnt, sollte er euch fehlen.

Für 80 % bei der Spielliste gibt es den McLaren 600 LT. Für 50 % bei der Serie erhaltet ihr einen Backstag-Pass. Bei 80 % den Shelby Daytona.

Fotoherausforderung #royalersitz

Veranstaltung: Fotoherausforderung

Fotoherausforderung Vorgaben: mit dem Fotomodus eine Aufnahme von einem Fahrzeug der Wagengruppe Hypercar anfertigen, auf dem das Edinburgh Castle zu sehen ist

mit dem Fotomodus eine Aufnahme von einem Fahrzeug der Wagengruppe Hypercar anfertigen, auf dem das Edinburgh Castle zu sehen ist Belohnungen: Super-Wheelspin, 1.000 Einfluss

Das Schloss steht in der Stadt und ist auch eines der Spielerhäuser, die ihr kaufen könnt.

Die Prüfung – Lass mal wegfahren

Veranstaltung: Dirt-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 18,4 Kilometer, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen

Dirt-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 18,4 Kilometer, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen Vorgaben: B 700, Fahrzeug der Marke Toyota

B 700, Fahrzeug der Marke Toyota zu fahrende Strecken: „Amblesdie, Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden; „Derwent Water, Pfad“, Etappenrennen; „Highland-Farm, Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden

„Amblesdie, Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden; „Derwent Water, Pfad“, Etappenrennen; „Highland-Farm, Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden Belohnungen: 1974 Toyota Celica GT

Frühlingsspiele

Veranstaltung: Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien

Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien Vorgaben: A 800, Fahrzeug der Marke Mercedes-Benz; Teilnahme genügt

A 800, Fahrzeug der Marke Mercedes-Benz; Teilnahme genügt Belohnungen: #24 Mercedes-Benz Truck

Himmelspforte

Veranstaltung: Gefahrenschild Himmelspforte

Gefahrenschild Himmelspforte Vorgaben: 130 Meter

130 Meter Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko

Peak Moor

Veranstaltung: Blitzer Peak Moor

Blitzer Peak Moor Vorgaben: 281,6 km/h

281,6 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko

Sudmoss

Veranstaltung: Blitzerzone Sudmoss

Blitzerzone Sudmoss Vorgaben: 241,4 km/h

241,4 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko

Strike

Veranstaltung: Querfeldein-Serie, 3 Veranstaltungen, 18,4 Kilometer

Querfeldein-Serie, 3 Veranstaltungen, 18,4 Kilometer Vorgaben: A 800, Fahrzeug der Marke Bowler

A 800, Fahrzeug der Marke Bowler zu fahrende Strecken: „Arthur’s Seat, Querfeldein“, Etappenrennen; „Bergfuß, Querfeldein“, Etappenrennen; „Glen Rannoch, Querfeldein“, Etappenrennen

„Arthur’s Seat, Querfeldein“, Etappenrennen; „Bergfuß, Querfeldein“, Etappenrennen; „Glen Rannoch, Querfeldein“, Etappenrennen Belohnungen: Gelbes Bikertrikot (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Die wilde Meisterschaft

Veranstaltung: Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 23,1 Kilometer

Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 23,1 Kilometer Vorgaben: B 700, Fahrzeug aus den 1970ern

B 700, Fahrzeug aus den 1970ern zu fahrende Strecken: „The Meadows, Sprint“, Etappenrennen; „Cotswolds, Super-Sprint“, Etappenrennen; „Lakehurst, Wäldchen-Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden

„The Meadows, Sprint“, Etappenrennen; „Cotswolds, Super-Sprint“, Etappenrennen; „Lakehurst, Wäldchen-Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden Belohnungen: Honda S800 (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Sensationelle Sammlerstücke

Veranstaltung: Straßenszene, 3 Veranstaltungen, 22,8 Kilometer (nur ein Rennen ist tatsächlich aus Straßenszene, die restlichen sind Rennen der Straßen-Rennserie)

Straßenszene, 3 Veranstaltungen, 22,8 Kilometer (nur ein Rennen ist tatsächlich aus Straßenszene, die restlichen sind Rennen der Straßen-Rennserie) Vorgaben: B 700, Fahrzeug der Kategorie Seltene Klassiker (zum Beispiel 1965 Shelby Cobra 427 S/C, 1973 Porsche 911 Carrera RS, 1967 Lamborghini Miura P400 oder 1968 Ferrari 365 GTB/4)

B 700, Fahrzeug der Kategorie Seltene Klassiker (zum Beispiel 1965 Shelby Cobra 427 S/C, 1973 Porsche 911 Carrera RS, 1967 Lamborghini Miura P400 oder 1968 Ferrari 365 GTB/4) zu fahrende Strecken: „Derwent-Valley-Sprint“, Etappenrennen; „Greendale, Club-Strecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Derwent, Seeufer-Sprint“, Etappenrennen

„Derwent-Valley-Sprint“, Etappenrennen; „Greendale, Club-Strecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Derwent, Seeufer-Sprint“, Etappenrennen Belohnungen: Bentley 8 Liter (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Monatsrivalen – Holyrood Park, Rundstrecke

Veranstaltung: Rivalen-Rennen, 3,9 Kilometer

Rivalen-Rennen, 3,9 Kilometer Vorgaben: Corvette C8 (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren

Corvette C8 (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren Belohnungen: Credits und Einfluss

Online-Abenteuer Serie 31

Veranstaltung: Online-Abenteuer Serie 31 (gewertetes Abenteuer)

Online-Abenteuer Serie 31 (gewertetes Abenteuer) Vorgaben: Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus

Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus Belohnungen: je nach erreichter Liga Fahrzeuge, Credits, Wheelspins, Kleidung, Schnellchat-Phrasen

Quelle: eigene Recherche

Bildquelle: Beitragsbild © Linat Power; eigene Screenshots aus Forza Horizon 4