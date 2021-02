Genshin Impact Freude in fünf Farben Guide

Im Genshin Impact „Freude in fünf Farben“ Event begebt ihr euch auf die Jagd nach Fotomotiven. Dafür erhaltet ihr eine kuriose Kamera, die merkwürdige Motive aufnimmt. Auf den Fotos seht ihr nur bunte Flecken. Ji Tong belohnt euch mit einem Freudenkästchen, wenn ihr ihm einen Satz Fotos bringt.

Voraussetzungen für die Teilnahme am Event und Aktionszeitraum

Um am Genshin Impact Freude in fünf Farben Event teilnehmen zu können, müsst ihr ein paar Voraussetzungen erfüllen. Folgende Punkte sind zu beachten.

Teilnahmevoraussetzungen:

Abenteuerstufe 20 oder höher

Den Auftrag „Ein besonderes Bild“ von Ji Tong abschließen

Aktionszeitraum:

03. Februar 2021 bis 10. Februar 2021, 03:59 Uhr (Serverzeit)

Belohnungen abholbar bis:

13. Februar 2021 03:59 Uhr (Serverzeit)

Start des Events und Erläuterungen zur Spielweise

Öffnet das Hauptmenü des Spiels und geht nun entweder zu Aktionen oder direkt auf die Karte, um die Position von Ji Tong ausfindig zu machen. Ihr findet ihn in der Hafenstadt Liyue, unweit eines Teleportationspunktes. Seine Position ist mit einem Kamera-Symbol markiert. Geht zu Ji Tong und sprecht mit ihm.

Der Händler wird euch das Hilfsmittel „Faszinierender Fotoapparat“ überreichen, welches ihr anschließend über das Inventar anlegen könnt. Dafür müsst ihr im Inventar in den Bereich Hilfsmittel gehen, die Kamera auswählen und (siehe Menüleiste unten) anlegen wählen. Nun könnt ihr die Kamera verwenden.

Ji Tong wird euch jeden Tag um Motive mit einer bestimmten Farbe bitten. Habt ihr ein passendes Motiv gefunden, zückt ihr die Kamera. Die Taste / Tastenkombination dafür seht ihr auf dem Bildschirm, sobald ihr den Fotoapparat angelegt habt. Ihr könnt zoomen und die Kamera drehen. Einen Auslöser müsst ihr nicht betätigen. Sobald ihr ein geeignetes Motiv vor der Linse habt, wird automatisch ein Foto aufgenommen.

Ein passendes Motiv erkennt ihr, wenn der Fokusring (blauer Kreis) erscheint. Nicht alles, was von der Farbe her die Kriterien erfüllt, lässt sich auch ablichten. Es funktionieren nur Objekte, die ihr in euer Inventar aufnehmen könnt und Gegner. Jedes Objekt wird vom Faszinierenden Fotoapparat nur einmal fotografiert. Pro Tag sind zudem nur 10 Fotos möglich. Am schnellsten könnt ihr die aufnehmen, wenn ihr Spots mit vielen farblich passenden Objekten aufsucht. Sind mehrere Objekte, die in Frage kommen im Bild, wird die Kamera jedes dieser Objekte fotografieren. An Tag 1 zum Beispiel sind rote Motive gefragt. Es zählen zum Beispiel Äpfel. Hängen an einem Baum vier Stück, erhaltet ihr vier Fotos.

Gegner könnt ihr nur ablichten, wenn ihr euch nicht im Kampf befindet. Daher müsst ihr etwas Abstand halten. Dies gilt auch, wenn ihr Objekte in der Nähe von Gegnern fotografieren möchtet. Sobald ihr euch im Kampf befindet, bricht der Einsatz der Kamera ab.

Ihr erhaltet ein Foto, welches folgende Farben haben kann:

Rot

Blau

Gelb

Braun

Lila

Die Motivfarbe entspricht nicht zwingend der Fotofarbe. Habt ihr von jeder Farbe ein Motiv, könnt ihr diese bei Ji Tong gegen ein Freudenkästchen eintasuchen. Im Rahmen des Events könnt ihr maximal 8 Kästchen erhalten. Als garantierte Belohnung befinden sich in einem Kästchen 60 Urgestein. Außerdem gibt es folgende möglichen Belohnungen, von denen ihr eine zufällig bekommt:

12 x Eines Helden Weisheit

24 x Mystisches Verstärkungserz

120.000 Mora

Die Fotos sind nach dem Tausch verbraucht. Ihr könnt während des Events maximal 70 Fotos anfertigen. 10 pro Tag.

Habt ihr die Figuren Klee und Qiqi, kann euch dies bei der Suche nach Motiven helfen. Beide haben nämlich ein nützliches Talent. Sie zeigen euch auf der Minikarte mit einem Symbol lokale Besonderheiten an. Klee in Mondstadt, Qiqi in Liyue.

Tag 1 – Dinge mit roter Farbe

Gefragt sind Aufnahmen von Dingen mit roter Farbe. Die 10 Fotos, die euch zur Verfügung stehen, könnt ihr innerhalb kürzester Zeit anfertigen. Vorausgesetzt, ihr nutzt einen geeigneten Spot. Es zählen zum Beispiel:

Seidenblumen

Dämmerfrüchte

Äpfel

Windmühlenastern

Goldfischkraut

Wasserlilien

Möhren

Valbeeren

Flammenblumen / Flammenblumenstaubblätter

Jueyun-Peperoni

Bei der Farbe lässt es sich durchaus streiten. So sind Möhren nicht unbedingt rot, Cor Lapis – welches eine ähnliche Farbe aufweist – zählt trotzdem nicht. Rohes Fleisch funktioniert ebenfalls nicht, obwohl dies farblich passt. Auch Hilichurle, die rote Elemente haben, haben bei mir nicht funktioniert.

Mögliche Spots:

Weingut Morgenröte: Rund um die Statue der Sieben findet ihr einige geeignete Blumen. Außerdem könnt ihr bei den Häusern Möhren ablichten oder die Obstbäume in der Umgebung nutzen.

Qingce-Dorf: Hier sind einige Sträucher mit Jueyun-Peperoni zu finden. Da an jedem Strauch mehrere Peperoni wachsen, müsst ihr nur wenige Sträucher finden.

Gasthaus Wangshu: In der Nähe findet ihr zahlreiche Seidenblumen-Büsche, die ihr ablichten könnt.

Liyue (Stadt): In der Stadt findet ihr ebenfalls einige Seidenblumen-Büsche.

Fotos verschenken und erhalten

Ihr könnt im Laufe des Events mehr Fotos anfertigen, als ihr für den Erhalt aller Kästchen benötigt. Aufnahmen, die ihr selbst nicht braucht, könnt ihr euren Freunden schenken. Umgekehrt könnt ihr euch von befreundeten Spielern auch Fotos schenken lassen. Ihr könnt nur Fotos an Spieler verschenken, die das Event bereits gespielt haben.

Geht für das Schenken und den Empfang von Fotos in das Hauptmenü und öffnet dort „Aktionen“. Wählt nun „Okay“ und dann „Fotos schenken“ aus. Im ersten Reiter könnt ihr eure Bilder verschenken, im zweiten Reiter Bilder annehmen, die euch eure Freunde geschenkt haben. Ihr seht zudem, welche Motive eure Freunde haben und was ihnen fehlt.

Quelle: eigene Recherche

Bildquelle: eigene Screenshots aus dem Spiel Genshin Impact