Forza Horizon 4 und Forza Motorsport 7: Spania GTA als Geschenk zum Valentinstag

Anlässlich des Valentinstages erhaltet ihr in Forza Horizon 4 und Forza Motorsport 7 den 2016 Spania GTA GTA Spano als Geschenk. Das Auto hat passend zum Anlass ein entsprechendes Design. Abholen könnt ihr euch den Wagen direkt im Spiel. Öffnet das Menü und geht unter Horizon Life in eure Nachrichtenzentrale. Dort findet ihr unter Geschenke Post von den Entwicklern. Nun müsst ihr nur noch den GTA Spano herunterladen. In Forza Motorsport 7 findet ihr die Nachrichtenzentrale unter Home und auch dort dann den Reiter Geschenke.

Achtung in der Fahrzeugauswahl! Leider wird das Design unter Umständen nicht angezeigt, es ist aber da. Steigt ihr in das Fahrzeug, wird es korrekt angezeigt. Wagen und Design seht ihr übrigens auf dem Beitragsbild.

