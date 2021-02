Genshin Impact Laternenritual Guide (WIP)

Voraussetzungen für die Teilnahme am Event und Aktionszeitraum

Teilnahmevoraussetzungen:

Abenteuerstufe 23 oder höher

den Auftrag „Kapitel 1 – 1. Akt „Vom Land inmitten von Monolithen“ abschließen

den Auftrag „Alatus“ abschließen (setzt den Abschluss des zuvor genannten Auftrages voraus; Legendenauftrag von Xiao)

Vom Land inmitten von Monolithen ist eine Story-Auftrag. Diesen müsst ihr erledigt haben, um den Legendauftrag „Träume von Schmetterlingen – Alatus – 1. Akt“ von Xiao erhalten zu können. Wegen des Events müsst ihr Alatus Akt 1 nicht wie gewohnt mit einem Schlüssel freischalten. Den Auftrag findet ihr direkt in eurem Menü, solltet ihr ihn noch nicht erledigt haben. Da dieser Auftrag erst mit Version 1.3 ins Spiel gekommen ist, müsst ihr ihn eventuell noch erledigen. Los geht es beim Gasthaus Wangshu.

Aktionszeitraum:

10. Februar 2021 10:00 Uhr bis 28. Februar 2021 03:59 Uhr

Das Genshin Impact Laternenritual ist ein mehrteiliges Event, welches aus vier Teilen besteht: „Angezündet sind die Lichter“, „Anekdoten des Laternenrituals“, „Theater der Vorrichtungen“ und „Laternenmarkt“.

• Verfügbarkeit von „Angezündet sind die Lichter“:

Handlungsauftrag „Den Lichtern hinterher“: 10. Februar 2021 10:00 Uhr bis 28. Februar 2021 03:59 Uhr

Handlungsauftrag „Tiefe Wasser unter den Laternen“: 14. Februar 2021 04:00 Uhr bis 28. Februar 2021 03:59 Uhr

Handlungsauftrag „Die Laterne im Meer“: 18. Februar 2021 04:00 Uhr bis 28. Februar 2021 03:59 Uhr

• Verfügbarkeit von „Wir stehen zueinander“: 10. Februar 2021 10:00 Uhr bis 7. März 2021 03:59 Uhr

• Verfügbarkeit von „Theater der Vorrichtungen“: 10. Februar 2021 10:00 Uhr bis 28. Februar 2021 03:59 Uhr

• Verfügbarkeit des „Laternenmarkts“:

Laternenmarkt Phase 1: 10. Februar 2021 10:00 Uhr bis 7. März 2021 03:59 Uhr

Laternenmarkt Phase 2: 14. Februar 2021 04:00 Uhr bis 7. März 2021 03:59 Uhr

Laternenmarkt Phase 3: 18. Februar 2021 04:00 Uhr bis 7. März 2021 03:59 Uhr

Angezündet sind die Lichter

Den Lichtern hinterher (Auftrag)

Habt ihr alle Voraussetzungen für die Teilnahme am Event erfüllt, ist dies euer erster Auftrag. Los geht es im Gasthaus Wangshu. Sprecht dort mit Verr Goldet. Ihr findet sie oben, unweit des Teleportationspunktes.

Im nächsten Schritt müsst ihr zum Hafen in Liyue. Gemeint ist die Hauptstadt der gleichnamigen Region. Ihr müsst auf die Brücke, die in der Nähe des westlichen Teleporters ist. Nach einem kurzen Dialog sollt ihr wenige Meter weiter mit dem Mädchen Changchang reden. Nach dem Gespräch geht es weiter zu Madame Ping, die ebenfalls in der Nähe steht. Geht dann weiter den Hafen entlang, um Jiangzhou zu sprechen. Ein paar Meter entfernt geht es direkt mit dem nächsten Dialog weiter, für den ihr Wangya ansprechen müsst. Nun geht es erneut ein Stück den Hafen entlang zum Imbissverkäufer Yinian und damit zum nächsten Dialog. Nachdem Paimon sich den Bauch vollschlagen durfte, geht es zurück zu Wangya. Ihr erhaltet eine Laterne und sollt am Hafen mit Laternenaufseher Jingming sprechen.

Während des Gesprächs öffnet sich ein Fenster und ihr habt die Gelegenheit, eure eigene Laterne herzustellen. Das nötige Material übergibt euch Jingming. Stellt eine Laterne her. Nach einem erneuten Gespräch mit dem Aufseher geht es zurück zu Wangya.

Damit ist Teil 1 auch schon abgeschlossen und ihr schaltet „Anekdoten des Laternenrituals I – Möge das Ritual beginnen“ frei.

Belohnungen:

60 Urgestein

3 x Eines Helden Weisheit

30.000 Mora