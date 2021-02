Xbox Game Pass: Diese Spiele erwarten euch in der zweiten Monatshälfte

Der Xbox Game Pass bekommt auch in der zweiten Monatshälfte wieder Zuwachs. Freuen dürft ihr euch unter anderem auf den Arcaderacer DiRT 5 und auf den Multiplayer Plattformer Killer Queen Black. In der folgenden Übersicht seht ihr, was in den kommenden Tagen und Wochen neu in den Xbox Game Pass kommt:

Code Vein (PC), 18. Februar

Pillars of Eternity 2: Deadfire – Ultimate Edition (Cloud und Konsole), 18. Februar

Wreckfest (Cloud, Konsole und PC), 18. Februar

Killer Queen Black (Cloud und Konsole), 23. Februar

DiRT 5 (Cloud, Konsole und PC), 25. Februar

Elite Dangerous (Konsole), 25. Februar

Superhot: Mind Control Delete (PC), 25. Februar

Die folgenden sieben Spiele werden ab dem 18. Februar auf Android Geräten Xbox Touch Steuerung unterstützen:

Bridge Constructor Portal

Morkredd

Neoverse

Nowhere Prophet

Spiritfarer

The Little Acre

Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Ende Februar werden zudem einige Spiele den Xbox Game Pass verlassen.

DiRT 4, 24. Februar

Momodora: Reverie Under the Moonlight (Konsole und PC), 28. Februar

Mother Russia Bleeds (PC), 28. Februar

Oxenfree (Konsole und PC), 28. Februar

The Jackbox Party Pack 4 (Konsole), 28. Februar

Vambrace: Cold Soul (Konsole und PC), 28. Februar

Quelle: Microsoft Pressemitteilung

Bildquelle: Codemasters, Koch Media