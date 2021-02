Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 07 – Der Weg, nicht das Ziel

Kapitel 1 – Spaß und Spannung

Ihr braucht ein Fahrzeug der Wagengruppe GT-Wagen. Achtet hier darauf nicht darunter Super-GT-Wagen zu wählen. Die Fahrzeuge sind preislich alle überschaubar. Für 100.000 Credits bekommt ihr den 2012 Jaguar XKR-S, der die günstigste Option bei der Automesse ist. Für 10.000 Credits mehr gibt es den 2015 Jaguar F-Type R Coupé.

Spielt ihr die Spiellisten habt ihr eventuell den 2007 Alfa Romeo 8C Competizione Forza Edition in der Garage oder den 723 Quartz Regalia. Beide sind eine solide Wahl. Persönlich habe ich mich für den 2010 Maserati Gran Turismo S entschieden.

Kapitel 2 – Leistung und Luxus

Habt ihr ein Auto gewählt, gilt es zwei Rennen der Straßenszene (dunkelblaues Symbol) zu gewinnen. Kurzstrecken sind hier keine Option, da für Straßenszene keine Spielerkreationen möglich sind.

Straßenszene bereitet einigen Spielern vergleichsweise viele Probleme, es gibt aber ein paar Möglichkeiten, das Kapitel stressfreier bewältigen zu können. Habt ihr generell Schwierigkeiten mit Nachtrennen, bieten sich die Rennen in der Stadt an, da die Straßen beleuchtet sind und ihr so bessere Sicht habt. Das Rennen „Edinburgh, New Town“ gehört zudem zu den leichteren Rennen der Straßenserie und die KI tut sich hier relativ schwer. Selbst wenn es zunächst vielleicht nicht nach einem Sieg aussieht, im späteren Verlauf des Rennens solltet ihr, wenn ihr halbwegs solide fahrt, aufholen können. Es gibt einige Abschnitte, die den Drivataren eher schwerfallen.

Ihr könnt für den Weekly #Forzathon zudem beliebig Fahrhilfen nutzen und einen beliebigen Schwierigkeitsgrad wählen. Der ist nur bei den saisonalen Meisterschaften für die Belohnungen entscheidend, nicht aber beim #Forzathon.

Sollte euch der Cyberpunk 2077 Quadra Turbo noch fehlen, bietet sich das „_:NIGHTCITY.EXE:_“ Rennen in der Stadt an. In dem Fall sollte euer Fahrzeug S1 oder höher in der Klasse sein.