Games with Gold März 2021 Spiele angekündigt

Microsoft hat die Games with Gold Spiele für den März 2021 angekündigt. Die folgenden Spiele erhalten Abonnenten kommenden Monat:

Warface: Breaktout , 01. bis 31. März 2021, Xbox One

, 01. bis 31. März 2021, Xbox One Vicious Attack Llama Apocalypse , 16. März bis 15. April 2021, Xbox One

, 16. März bis 15. April 2021, Xbox One Metal Slug 3 , 01. bis 15. März 2021, Xbox One und Xbox 360

, 01. bis 15. März 2021, Xbox One und Xbox 360 Port Royale 3, 16. bis 31. März 2021, Xbox One und Xbox 360

Warface: Breaktout ist ein Online-Ego-Shooter, bei dem es auf eure strategischen Fähigkeiten im Kampf ankommt. Ausgestattet mit einem großen Waffenarsenal stellt ihr euch den Missionen.

Vicious Attack Llama Apocalypse verspricht blutrünstige Lamas, einen endlosen Vorrat Mechs, schlechte Wortspiele und einen Koop-Modus, um zusammen an all dem teilzuhaben. Bis zu vier Spieler können im Koop die Lamanati in Schach halten.

Metal Slug 3 ist ein Run-and-Gun-Shooter, bei der ihr gegen die Rebellentruppe von General Morden kämpft. Dabei stehen euch diverse Slug-Fahrzeuge und Waffen zur Verfügung, um in den feindlichen Reihen die größtmögliche Zerstörung anzurichten.

Port Royale 3 schickt euch in das 17. Jahrhundert. Ihr strebt nicht weniger an, als der mächtigste Mann der neuen Welt zu werden. Dafür plant ihr in der Rolle des Händlers Handelsrouten, die Geld, Macht und Ruhm versprechen. Oder aber ihr schlüpft in die Rolle des Abenteurers und führt eine Flotte in Seegefechten zum Sieg.

Quelle: Microsoft Pressemitteilung

Bildquelle: Microsoft