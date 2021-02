Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 08 2021 – Aufgaben, Belohnungen und Voraussetzungen

Der Winter ist da und wir starten mit der Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 08 2021 in die vorletzte Woche von Serie 32. Wie schon in der Vorwoche gibt es dieses Mal kein neues Auto. Auch bei den Belohnungs-Fahrzeugen ist diese Woche nichts dabei, was übermäßig selten ist. Am interessantesten ist der Backstage-Pass bei 50 %. Für 80 % erhaltet ihr einen McLaren 12C.

Für 50 % Abschluss bei der Serie erhaltet ihr auch einen Horizon-Backstage-Pass, für 80 % den 2018 ATS GT.

Fotoherausforderung #duos

Veranstaltung: Fotoherausforderung

Fotoherausforderung Vorgaben: mit dem Fotomodus eine Aufnahme von eurem Fahrzeug beim Betriebshof, Nordstreckenexpress anfertigen; dabei muss ein anderer Spieler oder ein Drivatar im Bild sein

mit dem Fotomodus eine Aufnahme von eurem Fahrzeug beim Betriebshof, Nordstreckenexpress anfertigen; dabei muss ein anderer Spieler oder ein Drivatar im Bild sein Belohnungen: Super-Wheelspin, 1.000 Einfluss

Drivatare sind hier etwas schwierig. Es gibt ein paar Straßen in der Nähe, aber es hier etwas knifflig, Drivatar und Betriebshof auf ein Foto zu bekommen, da der Hof teilweise nicht gut einsehbar ist.

Die Prüfung – Goldene Muscle-Ära

Veranstaltung: Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 15,5 Kilometer, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen

Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 15,5 Kilometer, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen Vorgaben: B 700, Fahrzeug der Wagengruppe Klassische Muscle-Cars

B 700, Fahrzeug der Wagengruppe Klassische Muscle-Cars zu fahrende Strecken: „Ambleside, Dorf-Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Ambleside, Sprint“, Etappenrennen; „Broadway, Dorf-Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden

„Ambleside, Dorf-Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Ambleside, Sprint“, Etappenrennen; „Broadway, Dorf-Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden Belohnungen: Klassischer Rennanzug

Winterspiele

Veranstaltung: Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien

Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien Vorgaben: B 700, Fahrzeug der Wagengruppe Hot Hatchs; Teilnahme genügt

B 700, Fahrzeug der Wagengruppe Hot Hatchs; Teilnahme genügt Belohnungen: Renault Clio

Betriebshoframpe

Veranstaltung: Gefahrenschild Betriesbhoframpe

Gefahrenschild Betriesbhoframpe Vorgaben: 236 Meter

236 Meter Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko

2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko Anmerkung: ggf. mit dem Weekly #Forzathon kombinierbar

Bamburgh, Dünen

Veranstaltung: Blitzer Bamburgh, Dünen

Blitzer Bamburgh, Dünen Vorgaben: 362,1 km/h

362,1 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko

Sichel

Veranstaltung: Blitzerzone Sichel

Blitzerzone Sichel Vorgaben: 170,6 km/h

170,6 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko

Stadtwärts

Veranstaltung: Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 25,1 Kilometer

Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 25,1 Kilometer Vorgaben: A 800, Fahrzeug der Wagengruppe SUV-Helden

A 800, Fahrzeug der Wagengruppe SUV-Helden zu fahrende Strecken: „Princess Street Gardens, Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Edinburgh, Bahnhof – Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Holyrood-Park, Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden

„Princess Street Gardens, Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Edinburgh, Bahnhof – Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Holyrood-Park, Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden Belohnungen: 2019 Porsche Macan Turbo (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Mikro-Straßenszene

Veranstaltung: Straßenszene, 3 Veranstaltungen, 19,4 Kilometer

Straßenszene, 3 Veranstaltungen, 19,4 Kilometer Vorgaben: C 600, Fahrzeug der Kategorie Kleinstwagen Chaos (zum Beispiel 1957 BMW Isetta 300 Export, 1971 Lotus Elan Sprint, 1971 Meyers Manx, 1965 Mini Cooper S

C 600, Fahrzeug der Kategorie Kleinstwagen Chaos (zum Beispiel 1957 BMW Isetta 300 Export, 1971 Lotus Elan Sprint, 1971 Meyers Manx, 1965 Mini Cooper S zu fahrende Strecken: „Rennen von Otleydale“, Etappenrennen; „Batham Gate“, Etappenrennen; „Ambleside-Anstieg“, Etappenrennen

„Rennen von Otleydale“, Etappenrennen; „Batham Gate“, Etappenrennen; „Ambleside-Anstieg“, Etappenrennen Belohnungen: Ferrari 166MM (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Abwärtsrennen

Veranstaltung: Dirt-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 19,1 Kilometer

Dirt-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 19,1 Kilometer Vorgaben: S1 900, Fahrzeug der Wagengruppe Moderne Rallyeautos

S1 900, Fahrzeug der Wagengruppe Moderne Rallyeautos zu fahrende Strecken: „Glenn Rannoch, Pfad“, Etappenrennen; „White Horse Hill, Pfad“, Etappenrennen; „Cotswolds, Landstraße-Rallyestrecke“, Etappenrennen

„Glenn Rannoch, Pfad“, Etappenrennen; „White Horse Hill, Pfad“, Etappenrennen; „Cotswolds, Landstraße-Rallyestrecke“, Etappenrennen Belohnungen: VW GRC Beetle (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Monatsrivalen – Bamburgh, Küste-Rundstrecke

Veranstaltung: Rivalen-Rennen, 2,7 Kilometer

Rivalen-Rennen, 2,7 Kilometer Vorgaben: Toyota Supra (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren

Toyota Supra (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren Belohnungen: Credits und Einfluss

Online-Abenteuer Serie 32

Veranstaltung: Online-Abenteuer Serie 32 (gewertetes Abenteuer)

Online-Abenteuer Serie 32 (gewertetes Abenteuer) Vorgaben: Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus

Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus Belohnungen: je nach erreichter Liga Fahrzeuge, Credits, Wheelspins, Kleidung, Schnellchat-Phrasen

Quelle: eigene Recherche

Bildquelle: eigene Screenshots aus Forza Horizon 4