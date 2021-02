Ab dem 26. März schickt euch Monster Hunter Rise auf Monsterjagd. Erobert auf eurer Nintendo Switch eine neue Welt. Heimat wilder Monster und einzigartiger Schauplätze. Von den glühend heißen Lavahöhlen bis zu den lebensfeindlichen Frostinseln nehmt ihr es mit furchteinflößenden Kreaturen wie Rajang, Diablos und Magnamalo auf. Entscheidet euch für einen der 14 Waffentypen, wählt eure Rüstung und Talismane und die Jagd kann beginnen.

Unterstützung erhaltet ihr dabei von den Buddys. Palamutes und Palicos können Jägerinnen und Jägern zur Seite stehen. Palicos sind katzenartige Kreaturen, die ihr mit Waffe und Rüstung ausstatten könnt. Sie können euch auf vielfältige Art unterstützen.

In Monster Hunter Rise erwartet euch mit den Palamutes zudem eine weitere Art von Buddys. Sie erinnern an Wölfe und bieten die Möglichkeit, auf ihnen zu reiten. Während des Ritts auf eurem Palamute wird keine Ausdauer verbraucht. Ihr könnt zudem Objekte nutzen und so zum Beispiel eure Gesundheit wiederherstellen, um bestens vorbereitet in den nächsten Kampf zu treten. Dort stimmt euer Palamute seine Angriffe mit euren ab.

Monster Hunter Rise lässt euch nicht nur euren Spielercharakter erstellen, sondern auch eure Buddys. Dabei legt ihr Fell, Augen, Ohren, Schwanz und Stimme von eurem Palico und Palamute fest. Bei eurem Palico entscheidet ihr zudem, welchen Unterstützungstyp ihr bevorzugt.

So nehmt ihr am Monster Hunter Rise Gewinnspiel teil

Ihr möchtet schon bald selbst mit euren Buddys die neue Welt erkunden und es mit einer Vielzahl an Kreaturen aufnehmen? Im Rahmen dieser Aktion verlose ich mit freundlicher Unterstützung von Nintendo zwei Mal je ein Exemplar des Spiels Monster Hunter Rise für die Nintendo Switch.

Teilnehmen könnt ihr mit einem Foto eures Real-Life-Buddys. Welches Haustier habt ihr an eurer Seite? Bilder könnt ihr per Twitter über den Hashtag #MonsterHunterBuddy mit mir teilen oder bei Facebook unter den Gewinnspielbeitrag kommentieren.

Unter allen Teilnehmern, die ein Foto ihres Buddys gepostet haben, verlose ich zwei Mal je ein Exemplar zum Spiel.

Teilnahmeschluss: 20. März 2021, 23:59 Uhr

Die Preise werden im Anschluss von Nintendo an die GewinnerInnen verschickt. Die vollständigen Teilnahmebedingungen findet ihr hier.

Bildquelle: Capcom