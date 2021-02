Pokémon Presents für den 26. Februar angekündigt

Die beliebte Franchise Pokémon feiert in Kürze ihr 25-jähriges Jubiläum. Fans blicken daher gespannt dem diesjährigen Pokémon Day entgegen. Vor einer Weile wurde bereits ein virtuelles Konzert mit dem Sänger und Rapper Post Malone angekündigt, welches am Pokémon Day ausgestrahlt wird. Freuen dürft ihr euch zudem auf eine Pokémon Presents Präsentation, die für den 26. Februar angekündigt wurde. Los geht es um 16:00 Uhr.

Anschauen könnt ihr euch die auf YouTube. Den offiziellen Pokémon Kanal findet ihr hier. Im Rahmen der Pokémon Presents sollen Neuigkeiten verkündet werden. Die Laufzeit fällt mir etwa 20 Minuten großzügig aus.

Seit Wochen wird spekuliert, was zum Jubiläum angekündigt werden könnte. Hoch im Kurs stehen Remakes von Sinnoh. Seit etlichen Monaten ranken sich Gerüchte darum. Nachdem auf dem Twitter-Kanal am 23. Februar Let´s go, Sinnoh! zu einem Video getwittert wurde, wird zudem über ein Remake im Stil der Pokémon Let´s Go, Evoli! und Pikachu!-Spiele gemutmaßt. Denkbar ist auch ein Auftritt von New Pokémon Snap. Das Spiel erscheint Ende April für die Nintendo Switch. Worüber würdet ihr euch am meisten freuen? Habt ihr Erwartungen oder Hoffnungen für die kommende Pokémon Presents-Ausgabe?

