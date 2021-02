New Pokémon Snap: Neuer Trailer

Am 30. April erscheint das Spiel New Pokémon Snap für die Nintendo Switch. Ihr bereist die Region Lentil, deren Inseln verschiedene Landschaften bieten. Ausgerüstet mit einer Kamera arbeitet ihr an eurem Pokémon-Fotodex.

Die aufgenommenen Fotos in New Pokémon Snap könnt ihr bearbeiten, indem ihr sie mit Stempeln, Rahmen und Filtern aufpeppt. Anschließend könnt ihr eure Schnappschüsse online mit anderen Spielern teilen. Für das Teilen der Fotos und die Platzierung in den Ranglisten wird eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft benötigt.

Den neuesten Trailer zum Spiel findet ihr unten. Das Video wurde erstmals im Rahmen der Pokémon Presents am 26. Februar 2021 gezeigt.

Quelle: Pokémon Presents

Bildquelle: The Pokémon Company