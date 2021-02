PlayStation Plus im März 2021 mit Final Fantasy VII Remake

Mit etwas Verspätung hat Sony nun die PlayStation Plus Spiele für den März 2021 angekündigt. Plus-Abonnenten erhalten unter anderem das Rollenspiel Final Fantasy VII Remake. Damit bestätigen sich die Gerüchte der letzten Tage. Was euch konkret erwartet, könnt ihr der folgenden Übersicht entnehmen.

PlayStation Plus März 2021 Spiele

Final Fantasy VII Remake , PlayStation 4

, PlayStation 4 Remnant: From the Ashes , PlayStation 4

, PlayStation 4 Farpoint , PlayStation 4, PlayStation VR

, PlayStation 4, PlayStation VR Maquette, PlayStation 5

Sony hat zudem verkündet, dass das Spiel Destruction AllStars für die PlayStation 5 noch bis zum 05. April im Rahmen von PlayStation Plus verfügbar sein wird.

Die März-Spiele sind ab dem 02. März verfügbar. Bis dahin erhaltet ihr als Plus-Mitglied noch die Control: Ultimate Edition für die PlayStation 5 und Concrete Genie.

Ein erstes Spiel für April steht ebenfalls seit der letzten State of Play-Ausgabe fest. Oddworld: Soulstorm, welches am 06. April erscheinen wird, ist im April via PlayStation Plus verfügbar.

Quelle: Sony Presemitteilung

Bildquelle: Square Enix