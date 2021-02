Pokémon-Legenden: Arceus für 2022 angekündigt

The Pokémon Company hat nicht nur Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle angekündigt, sondern auch Pokémon-Legenden: Arceus. Die Veröffentlichung des Spiels ist für Anfang 2022 geplant.

Mit Pokémon-Legenden: Arceus beschreitet die Serie neue Wege. Das Spiel schickt euch in die Region Sinnoh, die ihr allerdings in einem vergangenen Zeitalter erkundet. Die Pokémon-Liga existiert in diesem noch nicht und auch das bekannte Konzept des Trainers ist noch nicht existent. Ihr vervollständigt den ersten Pokédex der Region. Dafür kämpft ihr gegen wilde Kreaturen und fangt diese. Die Taschenmonster bewegen sich frei in der Umgebung.

Als Starter stehen Bauz, Feurigel und Ottaro zur Verfügung. Im Spiel begegnet ihr zudem dem Alpha-Pokémon Arceus. Über das Pokémon wird erzählt, es habe die gesamte Welt geschaffen. Erste Eindrücke zum Spiel gibt es im Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Pokémon-Legenden: Arceus Screenshots:

Wie gefällt euch die neue Richtung, die die Entwickler mit Pokémon-Legenden: Arceus einschlagen? Überzeugt euch das Konzept, oder vermisst ihr das vertraute Spielgefühl?

Quelle: Pokémon Presents vom 26. Februar 2021

Bildquelle: The Pokémon Company