The Pokémon Company hat im Rahmen der Pokémon Presents Ausgabe vom 26. Februar 2021 die Spiele Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle angekündigt. Die Sinnoh Remakes erscheinen Ende 2021 exklusiv für die Nintendo Switch. Den Ankündigungstrailer für Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle könnt ihr euch unten anschauen.

Die Remakes setzen auf einen neuen Look, behalten dabei aber die Größenverhältnisse von Städten und Routen bei. Im Zentrum der Region Sinnoh liegt der Kraterberg, um den sich zahlreiche Mythen ranken. Zu Beginn eures Abenteuers in Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle wählt ihr aus den Startern Chelast, Panflam und Plinfa. Während eures Abenteuers begegnet ihr in Diamant dem Legendären Pokémon Dialga und in Perle Palkia.

Entwickelt wird das Spiel von ILCA Inc. ILCA hat Pokémon HOME entwickelt. Ein Cloud-Dienst, in dem ihr Pokémon unterbringen könnt.

Quelle: Pokémon Presents vom 26. Februar 2021

Bildquelle: The Pokémon Company