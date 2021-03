Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 09 – Das Auto von morgen

Kapitel 1 – Unstillbares Verlangen

Beim Fahrzeug habt ihr die Wahl innerhalb der Wagengruppe „Moderne Supersportwagen“. In die Gruppe fällt mit dem 2012 Nissan GT-R Black Edition einer meiner Favoriten. Ein tolles Fahrzeug, welches sich übrigens auch bei vielen Drift-Fans großer Beliebtheit erfreut. Der erwähnte Nissan ist mit einem Messepreis von 105.000 Credits auch die günstigste Version, solltet ihr euch ein Auto kaufen.

Auf welche Alternativen lohnt sich ein Blick? Der 2008 Lamborghini Reventon Forza Edition bietet einen Credit-Boost, der vor allem für euch interessant ist, wenn Credits noch Mangelware sind. Forza Edition-Fahrzeuge findet ihr bei Bedarf relativ günstig im Auktionshaus.

Interessante Alternativen können der 2018 ATS GT, der 2018 McLaren 720S Coupe und der 2016 Spania GTA Spano sein. Die Wagengruppe bietet generell viele interessante Fahrzeuge.

Kapitel 2 – Auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen

Ihr sollt drei Straßenszene Rennen gewinnen. Hier müsst ihr in jedem Fall Rennen fahren und könnt nicht die beliebte Abkürzung über Community-Strecken nutzen. Für Straßenszene nämlich lassen sich keine eigenen Veranstaltungen erstellen. Viele Spieler empfinden diese Rennen als besonders fordernd, da dort bei Nacht und mit Verkehr gefahren wird.

Stört euch die Dunkelheit, empfehlen sich die Rennen in Edinburgh. Die Straßen sind erleuchtet und ihr habt vergleichsweise gute Sicht. Mein Favorit: „Edinburgh, New Town“. Die KI mag das Rennen nicht übermäßig und tut sich vor allem im späteren Rennverlauf mit einigen Abschnitten schwer. Euch fehlt noch der Quadra Turbo aus Cyberpunk 2077? Das „_:NIGHTCITY.EXE:_“ fällt ebenfalls unter Straßenszene. Hier fahrt ihr gegen den Quadra Turbo, der auf S2 unterwegs ist. Ein entsprechendes Tuning solltet ihr daher an Bord haben.

Während ihr bei saisonalen Meisterschaften in einem höheren Schwierigkeitsgrad fahren müsst, um alle Belohnungen zu erhalten, habt ihr hier beim Weekly #Forzathon freie Wahl. Straßenszene ist nicht euer Ding? Die leichtesten KI Gegner und Fahrhilfen sind okay.