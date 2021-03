Pokémon GO Community Day im März mit Dartiri

Am Wochenende findet der nächste Pokémon GO Community Day statt. Im Fokus steht dabei das Rotkehlchen-Pokémon Dartiri. Sammelt ihr genug Bonbons, könnt ihr das Taschenmonster zu Dartignis und schließlich zu Fiaro weiterentwickeln. Dieses kann während des Events die Attacke Einäschern lernen.

Los geht der Pokémon GO Community Day am Samstag (06. März 2021) um 11:00 Uhr Ortzeit. Das Event wird bis 17:00 Uhr aktiv sein. Während des Events habt ihr nicht nur die Chance auf ein schillerndes Exemplar, sondern profitiert auch von Boni. Während des Communiy Day aktivierter Rauch hält drei Stunden und für gefangene Pokémon erhaltet ihr die dreifache Menge an Erfahrungspunkten. Im Shop könnt ihr wie gewohnt ein Ticket für einen Euro kaufen, mit dem ihr die Spezialforschung „Der frühe Vogel“ freischaltet. Für 1.280 PokéMünzen wird eine Community Day-Box angeboten, die 50 Hyperbälle, fünf Glücks-Eier, ein Knursp und eine Top-Sofort-TM beinhaltet. Aktuell findet ihr die Box und das Event-Ticket noch nicht im Ingame-Shop.

Quelle: Niantic

Bildquelle: The Pokémon Company