Pokémon GO Community Day mit Dartiri beginnt heute

Der Pokémon GO Community Day steht in den Startlöchern. Heute um 11:00 Uhr Ortszeit geht es los. Aktiv wird das Event bis 17:00 Uhr sein. Freuen dürft ihr euch beim März-Event auf das Rotkehlchen-Pokémon Dartiri. Mit etwas Glück begegnet ihr dem Taschenmonster auch in seiner Shiny-Variante.

Dartiri hat zwei Weiterentwicklungen: Dartignis und Fiaro. Entwickelt ihr während des Pokémon GO Community Day ein Dartiginis zu Fiaro, erlernt dieses die Attacke Einäschern. Dies ist außerhalb des Events nicht möglich.

Im Shop findet ihr schon jetzt das Ticket für die Pokémon GO Community Day Spezialforschung. Für 0,99 Cent lässt es sich erwerben. Kostenlos erhaltet ihr dort eine Box mit Hyperbällen. Für 1.280 Pokémünzen wird zudem eine Community Day-Box angeboten, die die folgenden Gegenstände beinhaltet: 50 x Hyperball, 5 x Glücks-Ei 1 x Knursp und 1 x Top-Sofort-TM.

Wie gewohnt gibt es ein paar weitere Boni in der Aktionslaufzeit. Aktivierter Rauch hält drei Stunden und das Fangen von Pokémon bringt die dreifache Menge Erfahrungspunkte. Kombiniert ihr dies mit einem Glücks-Ei, könnt ihr so im Laufe des Tages jede Menge Erfahrungspunkte sammeln. Perfekt, auf dem Weg zu Spielerlevel 50. Seit ein paar Monaten haben Spieler die Möglichkeit, über Level 40 hinaus aufzusteigen.

Quelle: Niantic

Bildquelle: Niantic